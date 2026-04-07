Ministerul Justiției a organizat noi interviuri cu cei trei candidați la șefia marilor parchete care au primit aviz negativ din partea . Dacă va aprecia că rezultatele sunt satisfăcătoare, ministrul Justiției va putea trimite propunerile mai departe președintelui .

Interviuri la Ministerul Justiției

Cei trei candidaţi care au primit aviz negativ din partea Secţiei pentru a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţin, marţi, noi interviuri la Ministerul Justiţiei. Conform legii, Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat. Mai departe, procedura prevede că propunerile făcute de ministrul Justiţiei, , sunt înaintate preşedintelui Nicuşor Dan.

Președintele poate aproba propunerile sau le poate respinge. Decretul preşedintelui de numire în funcţie sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii. În cazul refuzului, șeful statului trebuie să motiveze decizia, arătând care sunt cauzele respingerii,

Conform programului stabilit, interviurile vor începe de la ora 9.00. În fața comisiei se vor prezenta Cristina Chiriac – propusă pentru funcţia de procuror general, Marinela Mincă – propusă procuror-şef adjunct la DNA şi Gill-Julien Grigore-Iacobici – porpus pentru poziția de procuror-şef adjunct al DIICOT.

În funcție de rezultatele acestora, ministrul Radu Marinescu va hotărî daca procedura va continua cu trimiterea propunerilor la președintele Nicușor Dan. De asemenea, este posibil să fie organizat un nou concurs pentru posturile respective.

Ce avize a dat CSM la propunerile de canddiați

Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a intervievat candidații pentru șefia marilor parchete, propuși de Ministerul Justiției. Pe lângă cele trei avize negative, CSM a dat și trei avize pozitive:

Codrin Horaţiu Miron, nominalizat pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT;

Viorel Cerbu propus pentru funcția de procuror-şef al DNA;

Marius-Ionel Ştefan propus ca procuror-şef adjunct al DNA.

În două cazuri, în ciuda repetării votului, membrii Consiliului nu au putut lua nici o decizie, ajungându-se la balotaj cu trei voturi „pentru” și alte trei „împotrivă”. Este vorba despre cazurile Alex Florenţa, candidat la funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT şi Marius Voineag, propus la funcţia de adjunct al procurorului general.

În cazul emiterii unui aviz negativ ministrul Justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ. În urma acestui interviu, poate continua procedura trimițând președintelui propunerea de numire în funcție însoțită de documentele justificative. Alternativa este de a retrage propunerea, urmând să fie demarată o nouă procedură de selecţie în maximum 60 de zile.