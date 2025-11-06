Președintele interimar al PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost plasat sub control judiciar după ce a fost audiat de procurorii DNA în dosarul afaceristului Fănel Bogos. El i-a luat locul fostului ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, trimis în judecată, de asemenea, pentru corupție.

Scandalul de corupție de la Vaslui, generat de afaceristul Fănel Bogos, lovește în PNL, până la premierul Ilie Bolojan. În acest context, președintele interimar al PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost audiat la

El își pierde și funcția din partid.

Mihai Barbu i-a obținut afaceristului Fănel Bogos o întâlnire cu Ilie Bolojan, chiar în sediul Guvernului, de la . Deși este un om foarte ocupat, premierul și-a găsit timp pentru o discuție de 15 minute, în care afaceristul și-a pledat cazul. Acest lucru a fost confirmat chiar de purtătoarea de cuvânt a guvernului Oana Dogoioiu, în contextul apariției informațiilor în presă.

„A venit însoţit de domnul Bogos. Motivul acestei audienţe, motivul invocat, au fost chestiuni politice de organizare, la nivelul filialei. Discuţia a durat 15 minute, nu mai mult, nu 4 ore. (…) Domnul prim-ministru, evident (..) nu are cunoştinţă de nicio sumă solicitată, vehiculată, pentru audienţe, nu există aşa ceva, ba, mai mult decât atât, a atras încă de ieri atenţia că aşa ceva reprezintă o faptă pedepsită de lege şi cine se dădea la asemenea fapte suferă sancţiunile legale”, a spus Ioana Dogioiu”, a declarat Ioana Dogioiu.

Chiar dacă premierul nu a dat curs cererilor afaceristului vasluian, ușurința cu care un personaj, acuzat de instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, poate ajunge la el ridică mari semne de întrebare în legătură cu anturajul acestuia. Este evident că președintele interimar al PNL Vaslui are o mare influență pe lângă Bolojan și nu se dă îndărăt s-o folosească.

Fănel Bogos propus pentru arestare

După izbucnirea scandalului, care duce până la Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL a refuzat să comunice cu presa. Mihai Barbu a ajuns joi la prânz la sediul DNA Iași unde a fost chestionat în legătura cu vizita la Bolojan împreună cu afaceristul Fănel Bogos.

În acest dosar, procurorii DNA au anunțat că l-au reținut pe afaceristul Fănel Bogos și pe alți trei inculpați din . Este vorba despre Laura Mirela Iusein, Mihail Aniței și Rareș-Mihail Cristea, potrivit datelor de pe portalul instanței. Procurorii îl acuză pe Bogos de instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă. Cei trei vor fi prezentați, joi după-amiază, la Tribunalul Vaslui, cu propunere de arestare preventivă.

Mihai Barbu a fost numit preşedinte interimar al PNL Vaslui în luna octombrie a anului 2024. El i-a luat locul fostului ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, acesta a fost exclus din partid după ce a fost pus sub acuzare pentru luare de mită.

Afacere de corupție la PNL Vaslui

Scandalul de corupție de la PNL Vaslui a izbucnit după ce s-a descoperit legătura dintre Mihai Barbu și . La una dintre femele de pui pe care le administrează afaceristul, a apărut un focar de salmoneloză. Cauza, stabilită de medicii sanitar-veterinari a fost legată de încălcarea normelor sanitar-veterinare.

Afaceristul a depus dosar pentru obţinerea unor despăgubiri, susţinând că incidentul nu a survenit din culpa firmei. DSVSA Vaslui i-a cererea şi a aplicat sancţiuni.

În acest context, Fănel Bogos a interevenit la lideri politici, până la premierul Ilie Bolojan, pentru schimbarea directorului DSVSA Vaslui cu o persoană mai docilă. De asemenea, el a intervenit pentru a i se retrage sancțiunile și pentru a-i fi acceptată cererea de despăgubire.

Cine este președintele interimar al PNL Vaslui

Mihai Barbu este un politician controversat, cu un lung traseu prin diferite partide. Înainte să ajungă în echipa Bolojan, ca trezorier al PNL, a fost implicat în mai multe afaceri controversate. Absolvent al unei universități care nu există, Universitatea „Gaudeamus” Constanta – „Facultatea de Marketing”, așa cum și-a trecut în CV, președintele interimar al PNL Vaslui a ocupat mai multe funcții publice.

Fost consilier județean la Ilfov, din partea PSD, Mihai Barbu a obținut un contract extrem de controversat pentru firma sa, MIBA. Aceasta a obținut, în exclusivitate de la Consiliul Local Voluntari puteri discreționare pe subteranul și suprateranul localității. De exemplu, orice furnizor de internet era nevoit să închirieze rețeaua de la societatea sa.

Ulterior, Barbu a devenit președintele PSD Voluntari, postură din care i-a cerut prefectului de Ilfov să-l demită din funcția de primar al orașului Voluntari, pe Florentin Pandele. Această cerere l-a plasat în conflict deschis cu familia Firea – Pandele. El s-a reorientat rapid și a bătut palma cu Partidul Poporului al lui Dan Diaconescu.

Portretul sinecuristului cu carnet de partid

Actualul președinte interimar la PNL Vaslui a mai petrecut o perioadă în funcția de consilier la Ministerul Dezvoltării. Acest lucru s-a petrecut în mandatul lui Liviu Dragnea. De aici, a trecut la PNL, unde cariera lui politică și profesională a cunoscut un traseu ascendent. În 2017 a fost numit președintele Comisiei Naționale de Revizie și Cenzori din PNL, iar în 2019 a ajuns director de campanie al PNL Giurgiu și secretar general PNL Diaspora.

După alegerile din 2020, a fost numit director general al Telecomunicații CFR SA, iar martie-aprilie 2020 a primit o altă sinecură în consiliul de administrație al CFR Călători. În octombrie 2021 a fost numit președintele Consiliului de Administrație al Metrorex SA, acolo unde din mai 2022 era și șeful Comitetului de audit al CA.

În plan politic, însă, Mihai Barbu a obținut un rezultat dezastruos la alegerile parlamentare din 202. Sub conducerea lui, PNL a realizat, la Vaslui, un scor de 8,34% la Camera Deputaţilor, respectiv 8,39% pentru Senatul României.

Acest CV nu l-a împiedicat pe Ilie Bolojan să-l coopteze în echipa sa, cu care a preluat conducerea PNL. Actualul președinte interimar al PNL a primit în grijă trezoreria partidului. Și, mai mult, se pare că are ușa deschisă oricând dorește la cabinetul premierului.