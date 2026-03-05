B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » România nu va găzdui componente nucleare. Nicușor Dan clarifică subiectul umbrelei nucleare (VIDEO)

România nu va găzdui componente nucleare. Nicușor Dan clarifică subiectul umbrelei nucleare (VIDEO)

Adrian Teampău
05 mart. 2026, 22:18
România nu va găzdui componente nucleare. Nicușor Dan clarifică subiectul umbrelei nucleare (VIDEO)
Nicușor Dan Sursa foto: captura video
România nu va găzdui coponente nucleare, cel puțin într-un viitor apropiat, pe teritoriul său. Președintele Nicușor Dan a venit cu clarificări legat de subiectul umbrelei nucleare.

Nicușor Dan despre umbrela nucleară sub care se află România

Președintele a făcut o serie de clarificări legate de propunerea Franței, de a proteja nuclear statele Uniunii Europene. Nicușor Dan a precizat că România se află deja sub umbrela nucleară a NATO și beneiciază de această protecție din momentul în care a aderat la alianță.

Așa cum am spus și la amiază, încă din momentul în care România a intrat în NATO este protejată de umbrela nucleară NATO asigurată de Statele Unite”, a precizat președintele.

În contextul dezbaterilor pe subiectul includerii țării noastre într-un aranjament de descurajare nucleară propus de Franța, șeful statului a precizat că nu se pune problema găzduirii unor componente nucleare pe teritoriul țării.

„A fi protejată de umbrela nucleară NATO nu presupune prezența unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României. În viitorul mediu nu se pune problema ca componente nucleare să fie găzduite de teritoriul nostru”, a mai arătat el.

România are o relație de colaborare cu Franța

În acest context, președintele Nicușor Dan a vorbit despre relația pe care România o are cu Franța. El a precizat că este vorba dspre o colaborare de natură strategică. Mai ales că Franța are trupe dislocate pe teritoriul românesc ca parte a componentei de protecție a flancului estic.

„Este o relația care vine de demult. Avem soldați francezi în România și suntem recunoscători pentru asta. Este o relație care se dezvoltă în contextul acesta de securitate complicat și în momentul în care vor exista elemente care depășesc sfera militară vor fi communicate public”, a afirmat șeful statului.

Potrivit spuselor sale, , eventualele evoluții care depășesc cooperarea militară obișnuită vor fi comunicate public.

„În momentul în care vor exista elemente excepționale care depășesc sfera militară, acestea vor fi comunicate public”, a adăugat președintele.

