B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Soluțiile lui Cătălin Drulă la problema transportului din Capitală: Fuziunea STB – Metrorex, sincronizarea sistemelor de trafic și linii rapide de tramvai (VIDEO)

Soluțiile lui Cătălin Drulă la problema transportului din Capitală: Fuziunea STB – Metrorex, sincronizarea sistemelor de trafic și linii rapide de tramvai (VIDEO)

Traian Avarvarei
24 nov. 2025, 18:38
Soluțiile lui Cătălin Drulă la problema transportului din Capitală: Fuziunea STB - Metrorex, sincronizarea sistemelor de trafic și linii rapide de tramvai (VIDEO)
Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook
Cuprins
  1. Soluțiile lui Cătălin Drulă la problema traficului
  2. De ce e relevantă experiența lui Drulă de ministru al Transporturilor

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, a prezentat o parte dintre planurile sale pentru a rezolva problema traficului din Capitală. Printre acestea se numără fuziunea STB cu Metrorex și sincronizarea traficului subteran cu cel de suprafață, crearea mai multor linii rapide de tramvai, precum linia 41, și extinderea sistemului de trafic spre Ilfov.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Soluțiile lui Cătălin Drulă la problema traficului

„Trebuie măsuri de a încuraja să mergi cu transportul public și ele sunt de la sine (…) atunci când există o alternativă mai comodă. Acum, pe magistrala M2, la trei minute trece un tren de metrou care are 1.000 de oameni în el. (…) Cei din

Drumul Taberei au metrou doar până la Eroilor și ar putea să aibă până la Universitate, unde ar însemna un schimb în minus și o eficiență a legăturii cu cartierul de business-IT Pipera.

Această axă e necesară, la fel liniile rapide de tramvai. Când a venit Băsescu, în 2000-2004, cu proiectul liniei rapide 41, a revoluționat. E plin, vine la 2-3 minute. A revoluționat legătura între nordul și vestul orașului și astfel de linii trebuie pe multe relații. (…)

Asta e partea esențială din programul meu, să facem un sistem integrat metrou cu STB, inclusiv o singură companie, așa cum e la Viena. În majoritatea capitalelor e una singură. Sunt câștiguri de eficiență – sunt funcții care se suprapun între cele două – dar sunt și câștiguri de eficiență din a le gestiona integrat. (…)

Eu am propus ca acea subvenție de un miliard de lei pe care o plătește bugetul de stat să ajungă la zero în cinci ani. (…) Astfel, bugetul de stat e degrevat și noi ne plătim singuri costurile pentru metrou, în momentul transferului la Capitală. Sunt lucruri care se pot face dar nu abordându-le populist, ci pe bază de planuri clare”, a explicat Cătălin Drulă, pentru B1 TV.

De ce e relevantă experiența lui Drulă de ministru al Transporturilor

„Experiența de la Transporturi e foarte apropiată, pentru că e vorba de sisteme mari de transport. Și Băsescu, înainte să fie primar general, a fost ministru al Transporturilor și atunci când lucrezi și cu rutier, și cu feroviar, și cu aerian, și cu naval, cu toate sistemele și vezi integrarea dintre ele, ce înseamnă să întreții o rețea și cum funcționează, ăsta e genul de experiență de care Bucureștiul are nevoie pentru că, gândind pe bucățele cum au făcut cei de la sector…

Pentru sistemele mari, termoficare și transport, trebuie gândire mare și nu trebuie să te oprești la limitele administrative ale Bucureștiului, pentru că Bucureștiul deja e una împreună cu Ilfov. Drumurile radiale trebuie extinse acolo, rețelele de tramvai”, a mai afirmat Cătălin Drulă, pentru B1 TV.

Tags:
Citește și...
Aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente românești. Ancheta Parchetului, declanșată la inițiativa lui Ciprian Ciucu: „Se pare că există o rețea bine organizată. Dacă nu atrăgeam atenția, nu se știa!”
Politică
Aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente românești. Ancheta Parchetului, declanșată la inițiativa lui Ciprian Ciucu: „Se pare că există o rețea bine organizată. Dacă nu atrăgeam atenția, nu se știa!”
Planul lui Drulă ca tinerii din București să aibă locuințe: Scoatem pilăraia de partid din apartamentele gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (VIDEO)
Politică
Planul lui Drulă ca tinerii din București să aibă locuințe: Scoatem pilăraia de partid din apartamentele gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (VIDEO)
A fost stabilită ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile pentru Primăria București 2025. Cine va fi pe prima poziție
Politică
A fost stabilită ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile pentru Primăria București 2025. Cine va fi pe prima poziție
Bloc de 12 etaje lângă morminte, în Cimitirul Bellu? Drulă a prezentat cele mai bizare construcții cărora li s-a dat autorizație în sectoarele din București. Candidatul USR acuză „orori urbanistice” (VIDEO)
Politică
Bloc de 12 etaje lângă morminte, în Cimitirul Bellu? Drulă a prezentat cele mai bizare construcții cărora li s-a dat autorizație în sectoarele din București. Candidatul USR acuză „orori urbanistice” (VIDEO)
Cătălin Drulă: Am fost în dezacord cu Nicușor Dan în două momente. În ambele cazuri, pot să spun că a văzut mai bine decât mine (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă: Am fost în dezacord cu Nicușor Dan în două momente. În ambele cazuri, pot să spun că a văzut mai bine decât mine (VIDEO)
Drulă: Eu îi aștept la dezbatere pe Ciucu și Băluță, mai ales că ei doi se apreciază tare între ei. Să-și explice între ei cât de buni primari la sectoare sunt și de ce Capitala suferă pentru că partidele lor au dat banii pe panseluțe (VIDEO)
Politică
Drulă: Eu îi aștept la dezbatere pe Ciucu și Băluță, mai ales că ei doi se apreciază tare între ei. Să-și explice între ei cât de buni primari la sectoare sunt și de ce Capitala suferă pentru că partidele lor au dat banii pe panseluțe (VIDEO)
BUCUREȘTI, UN ORAȘ CARE NU LASĂ PE NIMENI ÎN URMĂ. Daniel Băluță propune un plan concret pentru combaterea excluziunii sociale
Politică
BUCUREȘTI, UN ORAȘ CARE NU LASĂ PE NIMENI ÎN URMĂ. Daniel Băluță propune un plan concret pentru combaterea excluziunii sociale
Surse: Lovitură pentru Bolojan! Ce ar urma să se întâmple cu proiectul de interdicție a cumulului pensiei cu salariul
Politică
Surse: Lovitură pentru Bolojan! Ce ar urma să se întâmple cu proiectul de interdicție a cumulului pensiei cu salariul
„Bucureștiul nu mai poate trăi la noroc”. Ciprian Ciucu propune un fond de siguranță seismică exclusiv pentru Capitală
Politică
„Bucureștiul nu mai poate trăi la noroc”. Ciprian Ciucu propune un fond de siguranță seismică exclusiv pentru Capitală
Legea pensiilor magistraților, respinsă de Curtea de Apel București. Bolojan așteaptă avizul CSM
Politică
Legea pensiilor magistraților, respinsă de Curtea de Apel București. Bolojan așteaptă avizul CSM
Catalin Drula
Ultima oră
19:38 - Cum trebuie să îți pregătești mașina pentru iarnă? Schimbul de anvelope – esențial, dar nu suficient
19:21 - Aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente românești. Ancheta Parchetului, declanșată la inițiativa lui Ciprian Ciucu: „Se pare că există o rețea bine organizată. Dacă nu atrăgeam atenția, nu se știa!”
19:19 - Planul lui Drulă ca tinerii din București să aibă locuințe: Scoatem pilăraia de partid din apartamentele gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (VIDEO)
18:43 - Revoluție pentru șoferii din UE: permis digital, reguli mai dure pentru începători și sancțiuni transfrontaliere
18:42 - Adina Buzatu, dezvăluiri despre cel mai mare regret al său: „Dacă aș fi descoperit un alt fel de aparat înainte…”
18:39 - Mr Bit a dat startul campaniei festive Lucky Holidays
18:35 - A fost stabilită ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile pentru Primăria București 2025. Cine va fi pe prima poziție
18:20 - Rețeta ideală pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară cartofii țărănești cu ceapă
18:18 - CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral
18:12 - Bloc de 12 etaje lângă morminte, în Cimitirul Bellu? Drulă a prezentat cele mai bizare construcții cărora li s-a dat autorizație în sectoarele din București. Candidatul USR acuză „orori urbanistice” (VIDEO)