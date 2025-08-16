Donald Trump a declarat că viitorul negocierilor pentru încetarea focului depinde în mare parte de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

După întâlnirea din Alaska cu Vladimir Putin, liderul american a subliniat că urmează să fie organizată o întâlnire trilaterală, dar fără să ofere detalii privind punctele rămase în dispută, relatează .

Cuprins:

Cum a fost summitul dintre Trump și Putin

Cum a ajuns să fie pusă presiunea pe Kiev

Ce notă i-a oferit Trump întâlnirii cu Vladimir Putin

Cum a fost summitul dintre Trump și Putin

Summitul de la Anchorage, Alaska, între președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, nu a dus la un acord imediat în legătură cu războiul din Ucraina.

Totuși, Trump a afirmat, într-un interviu pentru Fox News, că întâlnirea a fost „un succes total”, subliniind că relația cu Putin a fost „excelentă”.

„Acum chiar depinde de președintele Zelenski să finalizeze acest lucru. Ei vor organiza acum o întâlnire între președintele Zelenski, președintele și, probabil, și cu mine” a afirmat Trump în interviul difuzat pentru Fox News, citat de CNN.

Cum a ajuns să fie pusă presiunea pe Kiev

Deși nu a spus care sunt „chestiunile finale” ce împiedică un acord, Trump a sugerat că responsabilitatea este a Kievului. În opinia sa, ar trebui să fie cel care să accepte compromisurile necesare pentru a transforma pacea în realitate.

„Vreau să mă asigur că se rezolvă. Și avem o șansă destul de bună să o facem”, a declarat liderul american, potrivit sursei citate.

Ce notă i-a oferit Trump întâlnirii cu Vladimir Putin

Fără a aduce în discuție punctele de divergență, Trump a considerat summitul ca fiind „10 din 10, în sensul că ne-am înțeles foarte bine”.

Deși nu s-a ajuns la un acord concret, președintele american a adoptat o abordare optimistă, sugerând că atmosfera pozitivă cu Putin ar putea ajuta la următoarele etape ale negocierilor.