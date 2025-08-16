Donald Trump a declarat că viitorul negocierilor pentru încetarea focului depinde în mare parte de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
După întâlnirea din Alaska cu Vladimir Putin, liderul american a subliniat că urmează să fie organizată o întâlnire trilaterală, dar fără să ofere detalii privind punctele rămase în dispută, relatează CNN.
Summitul de la Anchorage, Alaska, între președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, nu a dus la un acord imediat în legătură cu războiul din Ucraina.
Totuși, Trump a afirmat, într-un interviu pentru Fox News, că întâlnirea a fost „un succes total”, subliniind că relația cu Putin a fost „excelentă”.
„Acum chiar depinde de președintele Zelenski să finalizeze acest lucru. Ei vor organiza acum o întâlnire între președintele Zelenski, președintele Putin și, probabil, și cu mine” a afirmat Trump în interviul difuzat pentru Fox News, citat de CNN.
Deși nu a spus care sunt „chestiunile finale” ce împiedică un acord, Trump a sugerat că responsabilitatea este a Kievului. În opinia sa, Zelenski ar trebui să fie cel care să accepte compromisurile necesare pentru a transforma pacea în realitate.
„Vreau să mă asigur că se rezolvă. Și avem o șansă destul de bună să o facem”, a declarat liderul american, potrivit sursei citate.
Fără a aduce în discuție punctele de divergență, Trump a considerat summitul ca fiind „10 din 10, în sensul că ne-am înțeles foarte bine”.
Deși nu s-a ajuns la un acord concret, președintele american a adoptat o abordare optimistă, sugerând că atmosfera pozitivă cu Putin ar putea ajuta la următoarele etape ale negocierilor.