B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru: PSD creează blocaje în coaliție, USR e preocupat de imagine

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru: PSD creează blocaje în coaliție, USR e preocupat de imagine

Traian Avarvarei
25 aug. 2025, 12:27
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru: PSD creează blocaje în coaliție, USR e preocupat de imagine
Sursa foto: Alexandru Muraru / Facebook

Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, a lansat, luni, mai multe acuzații la adresa partenerilor de guvernare din PSD și USR. În schimb, despre propriul partid a spus că „pune pe primul plan modernizarea”.

Cuprins

  • Ce acuzații a lansat Muraru la adresa PSD
  • Ce critici a formulat Muraru față de USR

Ce acuzații a lansat Muraru la adresa PSD

„Există o anumită problemă în continuare în coaliție în ceea ce privește anumite blocaje și un anumit tip de abordare.

Dacă PNL a demonstrat că este consecvent, că având în vedere că are primul-ministru, pune pe primul plan modernizarea, din păcate, în anumite momente, PSD a ales să fie prudent până la blocaj, ceea ce încetinește ritmul reformelor”, a declarat Alexandru Muraru, pentru RFI.

Ce critici a formulat Muraru față de USR

El i-a acuzat apoi pe USR-iști că se preocupă prea mult de propria lor imagine: „Există un anumit tip de abordare al USR. Experiența guvernării cu USR a arătat că deși avem în comun o viziune proeuropeană, stilul de lucru și comunicarea au fost adesea tensionate, deci USR a ales o abordare foarte conflictuală în raport cu PSD, în această coaliție de guvernare. Se constată că uneori, este o preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR, decât pentru dialog și construcție”.

Liderul liberal a mai remarcat faptul că există o „relație foarte tensionată între PSD și USR” și că vin acuzații față de propriul Guvern inclusiv dinspre USR. El a făcut referire la Radu Miruță, ministrul USR al Economiei, care a criticat propunerea Executivului de a stabili pragul minim pentru capitalul social al unei firme la 8.000 de lei.

Miruță a criticat „fără să înțeleagă nimic din impactul real al acestei măsuri, faptul că această abordare privește doar sub 3% din firmele din România”, a afirmat Muraru.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întâlnire cu omologul său ucrainean: „România va fi parte a unei Ucraine europene și sigure”
Politică
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întâlnire cu omologul său ucrainean: „România va fi parte a unei Ucraine europene și sigure”
Grindeanu: Suntem în mare de acord cu pachetul de eliminare a privilegiilor, dar două chestiuni trebuie clarificate / O să le propun colegilor din conducerea PSD să revenim la ședințele coaliției (VIDEO)
Politică
Grindeanu: Suntem în mare de acord cu pachetul de eliminare a privilegiilor, dar două chestiuni trebuie clarificate / O să le propun colegilor din conducerea PSD să revenim la ședințele coaliției (VIDEO)
Ciucu poate repeta scenariul Polițeanu: sondajele neasumate nu reflectă votul real
Politică
Ciucu poate repeta scenariul Polițeanu: sondajele neasumate nu reflectă votul real
(VIDEO) Un fost candidat la prezidențiale ar fi încercat să racoleze un minor. Cum acționează oamenii legii în acest caz
Politică
(VIDEO) Un fost candidat la prezidențiale ar fi încercat să racoleze un minor. Cum acționează oamenii legii în acest caz
Oana Țoiu, în deschiderea RADR: „Rusia rămâne principala provocare”. Ce a mai declarat ministrul
Politică
Oana Țoiu, în deschiderea RADR: „Rusia rămâne principala provocare”. Ce a mai declarat ministrul
Ciprian Ciucu, candidatul de dreapta cu cel mai mare potențial electoral în Capitală
Politică
Ciprian Ciucu, candidatul de dreapta cu cel mai mare potențial electoral în Capitală
Ciprian Ciucu: A început bătălia sondajelor. Eu nu voi cumpăra niciodată protecție prin sondaje și nu voi minți
Politică
Ciprian Ciucu: A început bătălia sondajelor. Eu nu voi cumpăra niciodată protecție prin sondaje și nu voi minți
Surprize într-un sondaj INSCOP realizat la comanda PNL. Cine sunt favoriții în cursa pentru Primăria Capitalei (FOTO)
Politică
Surprize într-un sondaj INSCOP realizat la comanda PNL. Cine sunt favoriții în cursa pentru Primăria Capitalei (FOTO)
Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei: Vom sprijini eforturile de reconstrucție și calea către integrarea europeană
Politică
Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei: Vom sprijini eforturile de reconstrucție și calea către integrarea europeană
Alexandru Rogobete anunță noi reguli de transparență în spitale. Ce informații vor fi obligate unitățile medicale să posteze pe site-urile lor
Politică
Alexandru Rogobete anunță noi reguli de transparență în spitale. Ce informații vor fi obligate unitățile medicale să posteze pe site-urile lor
Ultima oră
13:57 - Melodii proaste cu priză la public. Inepții muzicale transformate în hituri
13:50 - Insulă din Italia, terorizată de capre: „Au devenit așa de agresive că au început să se lupte între ele”
13:46 - Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întâlnire cu omologul său ucrainean: „România va fi parte a unei Ucraine europene și sigure”
13:37 - Cum arată o cameră de hotel în care stă Irina Fodor pe traseul „Asia Express”: „Miroase a șosete murdare!” (VIDEO)
13:16 - Emil Gânj, de negăsit după aproape 6 săptămâni de căutări. Surse din anchetă au dezvăluit unde bănuiesc oamenii legii că se ascunde
13:05 - Bărbat de 28 de ani, îngropat de viu sub o dună de nisip. Totul s-a întâmplat sub ochii copiilor
13:02 - Burnout-ul, o boală a angajatului modern. Patronii ignoră măsurile de prevenire a stresului și a epuizării la locul de muncă
12:58 - Grindeanu: Suntem în mare de acord cu pachetul de eliminare a privilegiilor, dar două chestiuni trebuie clarificate / O să le propun colegilor din conducerea PSD să revenim la ședințele coaliției (VIDEO)
12:48 - Smartphone-ul – noua țintă a hackerilor: sfaturi esențiale pentru protecția datelor în 2025
12:43 - Polițist rănit, în timp ce încerca să calmeze spiritele. Ce au transmis oamenii legii