Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, a lansat, luni, mai multe acuzații la adresa partenerilor de guvernare din PSD și USR. În schimb, despre propriul partid a spus că „pune pe primul plan modernizarea”.

Cuprins

Ce acuzații a lansat Muraru la adresa PSD

Ce critici a formulat Muraru față de USR

„Există o anumită problemă în continuare în coaliție în ceea ce privește anumite blocaje și un anumit tip de abordare.

Dacă PNL a demonstrat că este consecvent, că având în vedere că are primul-ministru, pune pe primul plan modernizarea, din păcate, în anumite momente, PSD a ales să fie prudent până la blocaj, ceea ce ”, a declarat Alexandru Muraru, pentru

El i-a acuzat apoi pe USR-iști că se preocupă prea mult de propria lor imagine: „Există un anumit tip de abordare al USR. Experiența guvernării cu USR a arătat că deși avem în comun o viziune proeuropeană, stilul de lucru și comunicarea au fost adesea tensionate, deci USR a ales o abordare foarte conflictuală în raport cu PSD, în această coaliție de guvernare. Se constată că uneori, este o preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR, decât pentru dialog și construcție”.

Liderul liberal a mai remarcat faptul că există o „ între PSD și USR” și că vin acuzații față de propriul Guvern inclusiv dinspre USR. El a făcut referire la Radu Miruță, ministrul USR al Economiei, care propunerea Executivului de a stabili pragul minim pentru capitalul social al unei firme la 8.000 de lei.

Miruță a criticat „fără să înțeleagă nimic din impactul real al acestei măsuri, faptul că această abordare privește doar sub 3% din firmele din România”, a afirmat Muraru.