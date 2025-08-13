B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
13 aug. 2025, 14:45
Victor Negrescu, despre așteptările liderilor europeni după discuția cu Donald Trump: „Este important ca vocea Ucrainei să fie auzită” (VIDEO)
Sursa foto: Victor Negrescu / Facebook

Vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu a explicat care sunt așteptările liderilor europeni după discuțiile cu Donald Trump în cursul zilei de miercuri, 13 august. Reuniunea, organizată la inițiativa cancelarului german Friedrich Merz, care ca temă situația din Ucraina.

Cuprins:

  • Ce așteptări au liderii europeni după discuția cu Trump
  • Securizarea Mării Negre, un alt subiect fierbinte

Ce așteptări au liderii europeni de la Trump

Victor Negrescu a făcut o serie de comentarii cu privire la așteptările pe care le au liderii europeni după discuțiile cu Donald Trump. Miercuri, 13 august, începând cu ora 15:00 (16:00, ora României), liderii europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vor purta o discuție cu Donald Trump și J.D. Vance.

Seria de întâlniri virtuale începe, însă, la ora 15:00, cu o discuție de o oră la care vor participa liderii din Germania, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, dar și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Volodimir Zelenski și șeful NATO, Mark Rutte.

„Oficialii europeni încearcă să-i explice președintlui american care sunt prioritățile noastre. În primul rând este important ca vocea Ucrainei să fie auzită în aceste negocieri. Dacă Ucraina va avea un armistițiu impus, există riscul să devină un stat instabil. Automat nu ne îndeplinim obiectivele de a susține statele democratice și de a combate orice fel de ingerință ilegală de acest fel – războiul declanșat de Federația Rusă”, a explicat Victor Negrescu.

Securizarea Mării Negre, un alt subiect fierbinte

Europarlamentarul Victor Negrescu a mai spus că România este interesată de securizarea Mării Negre și de o prezență sporită, în vederea descurajării, a NATO, pe Flancul Estic. De asemenea, a mai spus el vor fi discutate și oportunitățile de reconstrucție a Ucrainei, după conflict.

„De asemenea, avem o serie de priorități în ceea ce înseamnă securizarea Mării Negre, respectiv prezența NATO pe flancul de Est. În această logică este important pentru noi ca aceste idei să fie luate în considerare. De asemenea, vorbim despre reconstrucția Ucrainei, dar în primul rând vorbim de salvarea de vieți omenești”, a declarat Victor Negrescu.

Cel ami important, consideră europarlamentarul PSD, este ca Rusia să nu fie percepută ca victorioasă la finalul acestui război. Dacă se va întâmpla, nimic nu-l va împiedica pe Vladimir Putin să atace o altă țară învecinată, așa cum a făcut cu Ucraina.

„Este interesul europenilor să se ajungă la o soluție în acest conflict, însă este crucial ca Federația Rusă să nu fie percepută ca victorioasă în urma acestui război declanșat ilegal. Dacă se va întâmpla acest lucru, din nefericire Federația Rusă nu se va opri aici. Am mai avut un armistițiu, în trecut, și din nefericire tot Federația Rusă l-a încălcat și avem un al doilea război în Ucraina”, a subliniat Negrescu.

