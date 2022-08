David Popovici pleacă din țară? Federația Română de Natație a dat o super lovitură!

Popovici, declarații după al doilea aur obținut la Europenele de Înot

„M-am luptat ca de la rechin la rechin și, da, am fost dintotdeauna, dar acum pot să mă afirm un pic mai bine”, a spus Popovici după cursă.

El s-a declarat mulțumit de prestația pe care a avut-o: „E un timp foarte bun, am coborât fix cum voiam, sub 1:43. Nu mi-am propus neapărat un timp pentru această cursă, dar cred că am reușit fix ce voiam”.

„Pentru 50 sunt un pic prea slăbuț, la propriu slăbuț, mi-ar trebui mai multă masă, mai multă putere, mai mulți mușchi, pentru că e o cursă de ultra-sprint și mai durează puțin până ajung și acolo”, a mai precizat David Popovici, potrivit