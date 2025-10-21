Andrea Mandorlini, antrenorul italian care a pregătit-o pe CFR Cluj la ultimele nouă meciuri, a fost demis. Anunțul a fost făcut de conducerea clubului din Gruia într-un comunicat de presă.

Andrea Mandorlini, demis după nouă meciuri

Antrenorul italian nu va mai pregăti echipa de fotbal CFR Cluj, după cum a anunțat conducerea de fotbal într-un comunicat de presă. Andrea Mandorlini a pregătit echipa din Gruia pentru ultimele nouă jocuri. Eșecul din ultimul meci, cu Petrolul Ploiești, scor 0-1, i-a fost fatal antrenorului italian. Momentan, va fi înlocuit, la echipă, de Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus.

„Mulțumim, Andrea Mandorlini! Clubul CFR 1907 Cluj și tehnicianul Andrea Mandorlini au încetat colaborarea începând din această seară. În următoarea perioadă, de pregătirea echipei se vor ocupa antrenorii noștri secunzi, Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban”, se arată în comunicatul CFR Cluj.

Conducerea grupării din Gruia îi mulțumește pentru activitatea pe care a depus-o. El a antrenat CFR pe parcursul a trei mandate. De această dată, Mandorlini a fost numit antrenor după plecarea lui Dan Petrescu. Cu echipa feroviarilor din Cluj, a reușit, în cele nouă meciuri, 2 victorii, 5 remize și 2 înfrângeri.

„Îi mulțumim domnului Mandorlini pentru munca depusă la CFR Cluj în cele trei mandate ca antrenor al echipei noastre și îi dorim mult succes mai departe!”, se mai spune în comunicatul oficial.

Ioan Varga îl vrea înapoi pe Dan Petrescu

Înlocuitorul lui Andrea Mandorlini pe banca tehnică a clujenilor ar putea fi , favoritul lui Ioan Varga. Acesta ar fi hotărât să-l aducă înapoi pe tehnician, conform GSP. El este dispus să-l aștepte pe Bursuc până la următoarea pauză competițională cauzată de meciurile echipei naționale.

Echipa din Gruia va juca în perioada următoare cu Farul Constanța, cu Dinamo și cu Unirea Slobozia în . De asemenea, clujenii mai au un meci programat cu CSM Slatina, în Cupa României,

Dan Petrescu înlocuitorul lui Andrea Mandorlini

Dacă revenirea lui Dan Petrescu, la CFR Cluj, după demiterea lui Andrea Mandorlini se va concretiza, va fi cel de-al cincilea mandat al său. Petrescu i-a mai antrenat pe clujeni între iunie 2017 – iunie 2018, martie 2019 – noiembrie 2020, august 2021 – iunie 2023 și aprilie 2024 – august 2025.

În ultimul mandat, înainte să fie înlocuit de Andrea Mandorlini, Dan Petrescu a stat pe banca tehnică a lui CFR timp de 68 de partide, înainte de a-și da . El a câștigat 33 de meciuri, a făcut 22 de egaluri și a suferit 13 înfrângeri. La finalul CFR Cluj a câștigat Cupa României.

În ultimii 10 ani, Dan Petrescu a mai antrenat pe ASA Târgu Mureș, Jiangsu Suning, Kuban Krasnodar, Al-Nasr, CFR Cluj, Guangzhou, Kayserispor și Jeonbuk.