FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele din grupele Conference League.

În Conference League, prima clasată se califică direct în optimi, unde va juca returul acasă, în timp ce locul 2 merge în „șaisprezecimi”, unde înfruntă echipele venite de pe locul 3 din Europa League, explică

Grupa A:. Istanbul Başakşehir, Fiorentina, Heart of Midlothian, FK RFS Riga

Grupa B: West Ham United, FCSB, Anderlecht, Silkeborg IF

Grupa C: Villarreal, Hapoel Beer Sheva, Austria Viena, Lech Poznan

Grupa D: Partizan Belgrad, FC Koln, Nice

Grupa E: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, FC Vaduz

Grupa F: KAA Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgårdens IF Fotboll

Grupa G: Slavia Praga, CFR Cluj, Sivasspor, KF Ballkani

Grupa H: FC Basel, Slovan Bratislava, Zalgiris

Cum s-au calificat CFR Cluj și FCSB în grupele Conference League

CFR Cluj și FCSB în grupele Conference League, marcând golurile decisive în minutele de prelungiri. După 0-0 în Slovenia, CFR Cluj a reușit să o învingă la limită pe Maribor în Gruia, unicul gol al partidei fiind marcat de Cvek în minutul 90.

FCSB a reușit să întoarcă rezultatul din manșa tur, a condus cu 1-0, s-a văzut egalată, însă a mai punctat de două ori până la final și a câștigat cu 4-3 la general.

Accederea în grupele Conference League cu câte 2,94 milioane euro de echipă

Craiova a fost aproape de calificare, însă ratările lui Ivan și Bancu de la punctul cu var au fost decisive în ecuația calificării, trupa lui Rădoi oprindu-se în această fază a competiției.