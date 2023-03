Joana Sanz, soția lui Dani Alves, divorțează după scandalul de viol / Ce a scris aceasta în scrisoarea tulburătoare

Manechinul Joana Sanz, soția lui . Ce mesaj i-a transmis aceasta prin intermediul unei scrisori tulburătoare.

Joana Sanz, în vârstă de 30 de ani, încheie relația pe care o are cu Dani Alves încă din 2015 și amintește de „luni oribile, foarte dureroase”.

Chiar dacă ea a spune că „îl iubesc și îl voi iubi mereu”, Joana pune punct acestei etape a vieții: „O femeie puternică trece într-o nouă etapă”.

în care este acuzat de viol de o tânără de 23 de ani, dovezile fiind copleșitoare împotriva sa, după ce s-a contrazis de câteva ori în declarațiile sale.

„Mi-ar fi plăcut ca aceste rânduri să fie despre dragoste și fericire, însă nu e cazul. Ultimele luni au fost oribile. Nu cele mai dure ale vieții mele, pentru că am înfruntat multe furtuni, dar foarte dureroase”, a scris iberica. „Senzațiile de abandon și singurătate mi-au bătut din nou la ușă. Mii de «de ce?» fără răspuns”, a scris Joana Sanz, potrivit .

Joana Sanz posta carta nas redes sociais indicando fim do casamento com Daniel Alves.

Tradução:

“Desde pequena escrevo meus sentimentos para me expressar, suponho que por ser filha única. Seja por que for, me faz bem. Adoraria que as linhas aqui escritas fossem de amor e…

— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info)