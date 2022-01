Noul selecționer speră la EURO 2024. Edi Iordănescu: O să dau tot ce am mai bun pentru echipa națională și la final să dea Dumnezeu să mergem împreună în Germania pentru turneul final

Edi Iordănescu a preluat banca tehnică a echipei naționale și le-a promis suporterilor că va da tot ce are mai bun pentru prima reprezentativă. „Să dea Dumnezeu să mergem împreună în Germania pentru turneul final”, a spus noul selecționer, joi, într-o referire la EURO 2024.

Ultimul turneu final la care a participat România este EURO 2016, unde s-a clasat pe ultimul loc într-o grupă cu Franța, Elveția și Albania. „Tricolorii” au ratat calificarea la barajul pentru Cupa Mondială din Qatar 2022, terminând campania preliminară sub Germania și Macedonia de Nord. Țara noastră nu a mai prins un Mondial din 1998, când epoca „Generației de Aur” se apropia de sfârșit.

Noul selecționer al echipei naționale, Edi Iordănescu, speră la EURO 2024: „Uniți pentru România!”

„Salut. Vreau sa va multumesc frumos pentru toate mesajele trimise de felicitare si incurajare. Va promit ca o sa le parcurg pe absolut toate, in perioada urmatoare. Nu promit insa sa reusesc sa va si raspund tuturor, dar sunt sigur ca intelegeti motivele. Pot insa sa va promit ca o sa dau tot ce am mai bun pentru echipa nationala si la final sa dea Dumnezeau sa mergem impreuna in Germania pentru turneul final”, a scris Edi Iordănescu, joi, pe Facebook.

Noul selecționer dă asigurări că toate deciziile tehnice îi vor aparține „în exclusivitate”.

„Va garantez ca toate deciziile tehnice imi vor apartine in exclusivitate, asa cum a fost in toate colaborarile mele trecute si imi voi asuma total responsabilitatea rezultatelor. Nu am stat pe ganduri, am venit cu convingere, cu determinare, nu am ezitat niciun moment, am spus un Da puternic pentru echipa nationala si am incredere mare in munca pe care o putem face impreuna cu stafful,echipa si toti cei implicati in proiect. Uniti pentru Romania !!

Fostul antrenor al lui FCSB a preluat cârma naționalei la 43 de ani, vârsta pe care o avea și tatăl său, fostul mare selecționer Anghel Iordănescu, când a fost instalat în premieră la prima reprezentativă. Edi Iordănescu a spus la conferința de prezentare că a fost inspirat de munca tatălui său și că numele pe care îl poartă a reprezentat o provocare în cariera de antrenor.