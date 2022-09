Patrick Mouratoglou, dezvăluiri despre colaborarea cu Simona Halep / Care este marea problemă a sportivei

Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, a făcut noi declarații despre sportiva situată pe locul 9 WTA în prezent, despre și marea problemă a tenismenei din Constanța, care are un impact puternic asupra rezultatelor sale.

Antrenorul francez a vorbit pe larg despre relația dintre cei doi, dar și despre progresele Simonei, de când aceștia colaborează, notează

Patrick Mouratoglou, dezvăluiri în premieră despre Simona Halep

Mouratoglou este antrenorul Simonei Halep din primăvara acestui an, iar pentru a ajunge să lucreze cu acesta Halep a renunțat la două dintre cele mai importante persoane din cariera sa, Virginia Ruzici și preparatorul Theo Cercel.

Halep traversează acum o perioadă mai grea, eliminarea din primul tur de la US Open fiind urmată de , acolo unde s-a despărțit de Toni Iuruc, cel care îi devenise soț anul trecut, ca mai apoi să sufere și

„A trebuit să fac schimbări mari, dar să continue să câștige. Simona a pierdut în turul doi la Roma și în turul doi la Roland Garros! Erau semne foarte rele. Mi-am spus că nu fac lucrurile bine. Dar nu toate lucrurile erau rele, așa că le-am păstrat pe cele bune.

A urmat atacul de panică, iar stresul o omora! Chiar dacă progresa pe o parte, stresul îi afecta rezultatele.

A trebuit să micșorez stresul și să îmi adaptez strategia. Despre asta e vorba. Rezultate îți dau un feedback. Trebuie să iei acel feedback și să îți adaptezi strategia, în fiecare zi ai oportunitatea să îți adaptezi strategia! Încrederea dintre jucătoare și antrenor este elementul cheie al acestui sport”, a spus Patrick Mouratoglou la .

Patrick Mouratoglou, despre cum a câștigat încrederea Simonei Halep

„În primul rând trebuie să înveți totul despre jucătoare, dar în același timp să creezi o relație în care ea să aibă încredere 100% în tine. Dacă nu are încredere 100% în tine, colaborarea nu va merge.

Mai bine să dai un sfat greșit unei jucătoare care are încredere 100% în tine, decât un sfat bun uneia care are încredere doar 50%. Primul pas este să construiești acea relație în care jucătoare are încredere 100% în tine. Este cea mai puternică unealtă, pentru că ea va fi dedicată total proiectului și va crede ceea ce spui.

În acel moment, echipa devine foarte puternică. Deci trebuie în primul rând să citești jucătoarea, apoi să construiești strategia.

Mereu trebuie să faci ajustări. După Roland Garros, am spus: Uite, am avut câteva victorii bune, dar ne lipsește asta și asta! Trebuie să ne concentrăm pe aceste lucruri!. Apoi a ajuns în semifinale la Wimbledon și a câștigat un turneu Masters 1000. E o confirmare că lucrurile au fost făcute bine”, a adăugat acesta.