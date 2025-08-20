B1 Inregistrari!
Răzvan Burleanu, mesaj pentru Ianis Hagi, după ce soția lui a născut. Ce i-a transmis președintele FRF

Răzvan Burleanu, mesaj pentru Ianis Hagi, după ce soția lui a născut. Ce i-a transmis președintele FRF

Elena Boruz
20 aug. 2025, 21:40
Ianis Hagi a devenit tătic pentru prima oară! Soția lui, Elena, a dat naștere, miercuri, 20 august, un băiețel de nota 10, la Spitalul Clinic Sanador, din Capitală.

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, i-a transmis un mesaj fotbalistului liber de contract.

Cuprins:

  • Ce mesaj a transmis Răzvan Burleanu
  • Burleanu: „E un jucător de care echipa naţională are nevoie”

Ce mesaj a transmis Răzvan Burleanu

În cadrul conferinței de presă, care a avut loc în urma ședinței Comitetului Executiv, Răzvan Burleanu a vorbit și despre fericitul eveniment din viața familiei Hagi. Președintele FRF l-a felicitat pe „Prinț” și a adus în discuție situația nefastă din cariera lui Ianis. Marile campionate au început deja, iar internaționalul român este în continuare liber de contract.

„Îl felicit, începând de astăzi este tătic, aşa că probabil începând de astăzi se va uita cu mult mai multă atenţie şi la următorul lui transfer, unde îşi va putea pune în valoare tot talentul”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, potrivit știri pe surse.

Burleanu: „E un jucător de care echipa naţională are nevoie”

De asemenea, Burleanu a și-a exprimat dorința ca băiatul lui Gică Hagi să ajungă la echipa pe care și-o dorește. Șeful FRF are doar cuvinte laudative la adresa jucătorului.

„Mi-aş fi dorit ca şi Ianis să prindă un transfer în această perioadă, sunt în continuare foarte încrezător că va reuşi să ajungă la o echipă pe care şi-o doreşte până la finalul acestei perioade de transferuri. S-a pregătit în toată această perioadă, chiar dacă nu a făcut-o cu o echipă sub contract. E un jucător de care echipa naţională are nevoie, care se află la o maturitate, care are nevoie doar de un cadru pentru a-şi atinge potenţialul maxim”, a mai spus şeful FRF.

