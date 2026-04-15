Negocierile de pace dintre și nu vor avea loc la finalul acestei săptămâni, așa cum se preconiza. Cele două delegații nu s-au pus de acord cu privire la data întâlnirii.

Delegațiile americană și iraniană trebuiau să se întâlnească, joi sau vineri la Islamabad, pentru a doua rundă de discuții. Surse autorizate au confirmat că discuțiile vor fi amânate pentru câteva zile.

Negocierile de pace vor fi întârziate

A doua rundă de directe între Iran şi SUA nu se va desfăşura joi şi nici vineri, așa cum estima într-un interviu. Negocierile de pace vor avea loc cu întârziere, a declarat o sursă ce are cunoştinţă de această chestiune şi care a avansat mai probabil începutul săptămânii viitoare. Cele două părți au stabilit să aibă o nouă rundă de tratative după eșecul celei dintâi, care a avut loc în weekend în Islamabad.

În pofida medierii pakistaneze, părţile nu au reuşit să stabilească o dată pentru reluarea dialogului, a precizat sursa citată de EFE. Momentan se știe doar că Islamabad rămâne principala opţiune pentru găzduirea celei de-a doua runde de discuții. Există și alternativa Geneva, însă „Pakistanul s-a impus ca mediator principal şi face presiuni”.

„Nu sunt programate discuţii directe pentru mâine sau vineri. Desfăşurarea unor noi negocieri este încă în discuţie, dar nu s-a stabilit încă nimic”, a indicat sursa citată.

Șeful armatei pakistaneze, mareşalul Asim Munir, a sosit miercuri la Teheran pentru a transmite Iranului un mesaj din partea administraţiei Trump. Misiunea sa are drept scop deblocarea punctelor critice privind securitatea regională şi programul nuclear iranian. Acestea sunt punctele de divergență de la care se va porni la viitoarea rundă de discuții.

Pakistanul face eforturi pentru deblocarea situației

Efortul diplomatic al Islamabadului, care include şi un turneu regional al premierului pakistanez Shehbaz Sharif în Golf şi în Turcia, urmăreşte obţinerea unui acord de pace înainte de expirarea pe 22 aprilie a armistiţiului. Drept urmare este esențial ca cele doupă părți să se așeze la masă și să reia negocierile de pace cât mai rapid.

„Situaţia se menţine fluidă, ambele părţi sunt încă foarte îndepărtate de o înţelegere pe temele principale”, a remarcat sursa consultată.

a confirmat existenţa unor tatonări despre o nouă rundă de negocieri cu Iranul, care să se desfăşoare tot în Pakistan. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a subliniat că nu este nimic stabilit oficial.

Iranul a confirmat că schimburile de mesaje cu SUA continuă prin intermediul Pakistanului. Oficialii de la Teheran au precizat că delegația iraniană nu va accepta o negociere care are drept scop acceptarea condițiilor impuse de Statele Unite. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a subliniat că, din punctul de vedere al Teheranului, o parte din cererile avansate de SUA au fost „nerezonabile şi nerealiste”.

Negocierile de pace s-au încheiat cu un eșec

La negocierile de pace din weekend Iranul a urmărit să obţină încetarea totală a războiului şi să-şi revendice drepturile. Teheranul a cerut ridicarea sancţiunilor şi compensarea pagubelor provocate de războiul declanşat pe 28 februarie de SUA şi Israel.

Delegația iraniană a insistat că țara are dreptul de a folosi energia nucleară în scopuri paşnice şi să continue îmbogăţirea uraniului în funcţie de nevoile sale. Teheranul a precizat că nivelul îmbogăţirii rămâne „negociabil”.

De partea sa, Trump a reproşat blocarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz şi refuzul de a se angaja să nu dezvolte arme nucleare.

Mai multe relatări cu privire la discuții arată că Washingtonul a cerut o suspendare de 20 de ani a îmbogăţirii uraniului de către Iran. În replică, Iranul propus o suspendare de 5 ani, ofertă respinsă de Trump.