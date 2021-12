Alin Gabriel Matei, fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, a făcut un gest inedit

Petrică Mîțu Stoian a plecat la ceruri. Interpretul s-a stins din viață într-un spital din Reșița. Regretatul artist avea doar 61 de ani. Aceasta nu a reușit să cunoască bucuria de a fi părinte, dar a avut o relație specială cu Alin Gabriel Matei, căruia i-a devenit un mentor și pe care l-a susținut mult timp.

Petrică Mîțu Stoian, comemorat de Alin Gabriel Matei

Alin Gabriel Matei, nu poate să treacă peste moartea măiestrului. Tânărul artist a făcut un gest inedit și a lansat o melodie în cinstea lui Petrică Mîțu Stoian. Piesa se numește „E pustie pădurea fără glas de Turturea”. Aceasta a văzut lumina zilei în 30 noiembrie, de Sfântul Andrei. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„După ce am cântat a avut cuvinte de laudă, am schimbat numere de telefon, ne-am împrietenit m-a ajutat mult, mi-a deschis foarte multe uși într-un timp scurt pe care singur nu le-aș fi deschis. Vorbea, zilnic si chiar dacă mai treceau zile nu voiam să îl deranjez îmi dădea mesaj și îmi spunea -copilul m-ai abandonat- și i-am zis ca nu voiam sa îl deranjez și-mi spunea că niciodată nu îl deranjez și mereu m-a sfătuit când am întâmpinat probleme”, a mărturisit Alin Gabriel.

Ce doi s-au cunoscut în cadrul unui concurs, unde regretatul artist a fost în rolul juratului, iar tânărul se afla printre alți concurenți. Vedeta muzicii populare îl susținea și îl îndruma. Acesta i-a devenit mai mult decât un mentor, i-a devenit un părinte spiritual.

Se pare că artistul a intrat în rolul tatălui. Acesta a fost căsătorit timp de 16 ani, dar nu a avut copii. Între Alin Gabriel Matei și Petrică Mîțu Stoian s-a dezvoltat o relație „tată-fiu” și adesea băiatul a fost numit și „fiul de suflet” sau „băiatul adoptiv” al lui Petrică Mîțu Stoian.

Cei doi au avut o relație specială

Cei doi au cântat în duet în foarte multe rânduri și au fost prezenți împreună la mai multe emisiuni TV. Tânărul a urmat cursurile Școlii Populare de Artă.

Tânărul i-a fost mereu alături marelui interpret, iar imediat ce a primit vestea tristă a decesului și-a exprimat supărarea și tristețea în mediul online.

„Astăzi a plecat dintre noi o mare valoare a folclorului românesc, dar și un om minunat, un al doilea tată al meu. Nu am cuvinte sa exprim durerea pe care o simt acum, s-a rupt o bună bucată din inima mea! Nene, Dumnezeu sa vă așeze pe aleea artiștilor de acolo din cer, o să rămân mereu băiatul lui nenea așa cum îmi spuneați! Dumnezeu să-l ierte și să-i ofere odihnă veșnică! Pentru mine rămâneți nemuritor!”, a scris Alin Gabriel Matei, pe Facebook.

