Anamaria Prodan a dat cărțile pe față și a dezvăluit ce i-a spus lui Reghe în urmă cu două zile: Nu mai există cale de întoarcere

Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a zguduit lumea mondenă din România. Deși a ales întotdeauna să nu de detalii cu privire la despărțire, sexy impresara a dat cărțile pe față în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Anamaria Prodan a vorbit nu doar despre divorț, ci și despre discuțiile pe care le-a avut cu Reghe în ultimele zile, dar și despre cum se vor împărți banii familiei Prodan – Reghecampf după divorț.

Anamaria Prodan, dezvăluiri despre divorțul de Laurențiu Reghecampf

Sexy impresara a precizat că pentru ea nu mai există loc de împăcare cu tatăl copiilor ei. De această dată, despărțirea de „Soare” pare să fie una definitivă, în care iertarea nu și-ar mai avea loc.

Anamaria Prodan a recunoscut că nu a mai comunicat cu soțul ei, dar a precizat că totuși și-ar dori să creadă că relația cu presupusa amantă nu a început în timp ce ea se afla în România, pentru a avea grijă de mama ei.

„Vorbim foarte rar, pentru că eu consider că ce am avut de spus am spus, frumos și elegant. Pentru mine nu mai există loc de întoarcere, de împăcare. Pentru că pe mine, un om nu trebuie să mă mintă sau să mă trădeze. Probabil nu a mai fost fericit. Am vorbit rar. Noi am trecut printr-o perioadă grea. Un an de zile am încercat să o salvez pe mama mea.

Un an nu am făcut nimic. Am încercat să o salvez pe mama. Eu nici acum nu vreau să cred că există așa ceva, că a existat altă femeie. Nu vreau să vorbesc despre asta. Eu pot să divorțez în 30 de minute la Ambasada din America. Eu sunt omul care nu regret nimic. Ceea ce vedeți astăzi, îmi este străin și mie. Nu îmi doresc să fiu târâtă în așa ceva. Nu îl cunosc pe omul de astăzi, nu îmi trebuie un astfel de om. Mă simt foarte trădată”, a declarat Anamaria Prodan, în emisiunea La Măruță.

Laurențiu Reghecampf i-a vorbit Anamariei Prodan despre actuala iubită

Sexy impresara a povestit La Măruță o discuție pe care a avut-o recent cu Reghe, despre actuala iubită a acestuia și a ținut să precizeze că antrenorul de la Universitatea Craiova i-ar fi dezvăluit că tânăra dorește să stea departe de lumina reflectoarelor, iar imaginile din mediul online ar fi ajuns în presă prin intermediul unor conturi false.

„Am vorbit acum două nopți cu soțul meu și îmi spunea că această domnișoară nu vrea să apară în presă niciodată. Cineva ar fi făcut conturi facke și așa ar fi ajuns mesajele și imaginile cu ei”, a mai adăugat ea.