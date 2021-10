Totul despre divorțul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. Cine este presupusa amantă a lui Reghe

Laurențiu Reghecampf a recunoscut că a depus actele de divorț, iar separarea de Anamaria Prodan este inevitabilă. Veștile au fost motiv de tristețe mare în familia sexy impresarei, iar Reghe Jr. a recționat vehement în mediul online. Mai mult decât atât, presupusa iubită a antrenorului ar fi însărcinată, notează Cancan.ro.

Antrenorul de la Universitatea Craiova a precizat că a depus actele de divorț, dar dorește ca viața sa personală să rămână în continuare una discretă. Mai Mult decât atât, Reghe a ținut să explice și faptul că nu este o persoană conflictuală și nici nu a oferit inoformații cu privire la posibila relație pe care o are în prezent.

În cursul anului, în presa tabloidă s-a vorbit des despre prosibilul divorț și mai ales despre posibilele femeie din viața lui Reghe. S-a scris că s-a iubit cu Florentina Raiciu, dar și cu Corina Caiuc, antrenorul nu a confirmat niciuna dintre variante încă. Pe surse, cei de la Cancan.ro au aflat că iubita lui Reghe, Corina, ar fi însărcinată.

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan divorțează

Reghe a anunțat, recent, că a depus actele de divorț. Vestea a declanșat o dramă în social media, Reghe Jr și Anamaria Prodan postând imediat mesaje în mediul online.

„Vă mărturisesc faptul că este un moment delicat din viața mea. Eu nu mi-am expus niciodată viața personală și nu voi proceda altfel nici de acum înainte. Familia este sfântă pentru mine. Până azi, m-am rezumat, ca expunere publică, la cariera construită în fotbal și nu voi înceta să-mi urmez principiile. Provin dintr-o familie decentă, cu temeiuri creștine, care s-a raportat mereu la Dumnezeu.

Nu sunt o persoană conflictuală și nu port niciun război cu nimeni. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media. Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional”, a declarat Laurențiu Reghecampf, pentru Cancan.ro.

Cine este presupusa amantă a lui Reghe și de cât timp ar fi avut o relație

Primele zvonuri cu privire la divorț au apărut în primăvară, iar Florentina Raiciu ar fi fost una dintre amantele lui Reghe. Niciunul dintre ei nu a confirmat informațiile de la vremea respectivă, însă între Anamaria Prodan și blondină ar fi existat un schimb de replici în postări cu dedicație pe Instagram.

„Nici măcar nu am văzut-o în viața mea. Au curs atunci subiectele… A bătut-o Prodan, i-a rupt salonul, i-a spart… o prostie! Nu am văzut-o niciodată pe femeia asta, nu am primit niciodată un telefon acasă de la femeia asta. Dacă cine a aruncat vorba asta a crezut că o să-mi distrugă căsnicia și o să-l distrugă pe Reghe ca imagine… Nu există!

Raiciu nu a existat în discuțiile familiei noastre. O singură dată am întrebat când existau discuții în oraș, dacă o știe pe fata asta. Am intrat amândoi pe Google și ne-am uitat cine e. Ți se pare că Reghe s-ar preta să se combine și să dea banii copiilor lui unor… gunoaie? Pentru mine o femeie care nu are demnitate, mândrie este… O femeie care nu a muncit o zi și care stă așa cu picioarele deschise”, a precizat Anamaria Prodan, în cursul verii, potrivit Cancan.ro.

Corina Caciuc, presupusa iubită a lui Reghe, ar fi însărcinată

Ulterior, tabloidele au dezvăluit că presupusa iubită a lui Reghe este Corina Caciuc, o tânără din Deva, pe care antrenorul ar fi cunoscut-o în Dubai. Cei doi ar locui, potrivit sursei citate mai sus, în prezent, împreună, la Craiova.

Cei doi au fost surprinși în vacanță în Grecia, acolo unde se purtau ca doi tineri îndrăgostiți, la masă, alături de mai mulți prieteni. Totodată, cei doi ar urma să devină părinți și ar avea chiar gânduri serioase cu privire la relația lor, urmând să se cunune în fața lui Dumnezeu.

Anamaria Prodan, prima reacție după ce Reghe a recunoscut divorțul

Anamaria Prodan a negat, de cele mai multe ori, informațiile cu privire la un posibil divorț între ea și antrenorul de la universitatea Craiova.

Sexy impresara a precizat întotdeauna că familia ei este puternică, că legătura dintre ea și actualul soț este una cât se poate de strânsă, că se iubesc și că nu există probleme în interiorul mariajului lor, veștile cu privire la despărțire fiind doar zvonurile invidioșilor.

Potrivit spuselor lui Reghe se pare că lucrurile nu au stat chiar așa, iar actele de divorț au fost depuse. În acest context, sexy impresara a distribuit un mesaj în mediul online, alături de o fotografie mai veche a familiei.

„LAURENTIU REGHECAMPF ESTE TATAL COPIILOR MEI SI ESTE SOARELE FAMILIEI NOASTRE CÂT TIMP TRAIM PE PĂMÂNT !

FOTOGRAFIA POSTATA SPUNE TOTUL ! SUNTEM MEREU LA ÎNĂLȚIME! COMENTARII SAU EXPLICATII NU EXISTA PT CA EL ,REGHE ESTE EROUL BĂIATULUI MEU ,REGHE JR !

NIMIC NU NE FACE SA L IUBIM MAI PUȚIN! DIMPOTRIVĂ ÎL IUBIM MAI MULT! DUMNEZEU NU LASĂ NIMIC SFÂNT SA DISPARĂ !PROSTIILE PRESEI GEN “LOVITURA PT ANAMARIA PRODAN” SAU PT FAMILIA PRODAN NU EXISTA PT MINE SI COPIII MEI! SATISFACȚIE NU VOM DA NIMĂNUI PT CA FAMILIA REGHECAMPF PRODAN ESTE MAI PUTERNICA CA NICIODATĂ IAR COPIII MEI AU CEL MAI PUTERNIC TATA DE PE MAPAMOND”, a scris Anamaria Prodan.