B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andrea Bocelli, despre căsnicia cu Veronica Berti: Secretele unei iubiri care durează peste 20 de ani

Andrea Bocelli, despre căsnicia cu Veronica Berti: Secretele unei iubiri care durează peste 20 de ani

Iulia Petcu
16 sept. 2025, 22:35
Andrea Bocelli, despre căsnicia cu Veronica Berti: Secretele unei iubiri care durează peste 20 de ani
Veronica Berti și Andrea Bocelli. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Provvisionato Marco/IPA/ABACA
Cuprins
  1. Care este secretul căsniciei lui Andrea Bocelli
  2. Cum își trăiesc Andrea Bocelli și Veronica Berti viața de familie
  3. Cine sunt copiii lui Andrea Bocelli și cum se implică în viața lor
  4. Ce spune Veronica Berti despre relația lor
  5. De ce chimia și implicarea sunt esențiale într-o relație

Andrea Bocelli, unul dintre cei mai renumiți tenori ai lumii, nu impresionează doar prin vocea sa excepțională și cariera muzicală de peste trei decenii, ci și prin viața sa personală împlinită. Deși succesul său internațional i-a adus milioane de fani și recunoaștere globală, tenorul afirmă că adevărata sa satisfacție vine din relațiile apropiate: căsnicia cu Veronica Berti, copiii săi, și prietenii apropiați.

Extrem de discret în ceea ce privește viața personală, Bocelli și Veronica trăiesc o poveste de dragoste de mai bine de două decenii, iar artistul a dezvăluit recent care este secretul căsniciei lor.

Care este secretul căsniciei lui Andrea Bocelli

Într-un interviu, Bocelli a explicat că succesul relației lor se bazează pe o fundație solidă, construită pe chimie și înțelegere reciprocă. „Cred că fundația fiecărei relații care poate rezista în timp ține de chimie. Dacă nu există chimie, este foarte dificil să trăiești împreună, așa cum o facem noi”, a declarat tenorul.

Artistul a adăugat că o relație de lungă durată necesită implicare constantă din partea ambilor parteneri. „Fiecare dintre parteneri trebuie să depună efort pentru a-l face pe celălalt fericit. Dragostea este ca un foc: trebuie să o hrănim mereu și să adăugăm lemn pentru a menține flacăra vie”, a spus Bocelli, subliniind că pasiunea și atenția reciprocă sunt esențiale pentru menținerea unei relații armonioase, scrie ProFM.

Cum își trăiesc Andrea Bocelli și Veronica Berti viața de familie

Bocelli și Berti s-au cunoscut după divorțul tenorului de Enrica Cenzatti, cu care are doi copii: Amos (29 de ani) și Matteo (27 de ani). Cei doi s-au întâlnit la o petrecere, iar după ce Bocelli i-a dedicat o piesă, au început o relație care a durat peste două decenii, oficializată prin căsătorie în 2014. Din această uniune s-a născut fiica lor, Virginia, în vârstă de 13 ani.

Cine sunt copiii lui Andrea Bocelli și cum se implică în viața lor

Tenorul a afirmat că se simte cu adevărat în elementul său atunci când este alături de familie și de prieteni apropiați. A fi tată și soț reprezintă pentru el un echilibru esențial în viața sa, care completează succesul profesional.

Andrea Bocelli a vorbit și despre cariera muzicală în plină ascensiune a fiului său, Matteo. „Încerc să-i transmit tot ce am învățat de-a lungul anilor. A fost un drum lung și dificil, iar timpul nu mai este atât de generos cum era când eram tânăr”, a spus tenorul. „Îi ofer sfaturi și îndrumare, pentru că mulți oameni spun că vocea lui seamănă mult cu a mea. Sper să le urmeze și să învețe din ele.”

Ce spune Veronica Berti despre relația lor

Veronica Berti a vorbit și ea despre viața de cuplu cu Andrea Bocelli, dezvăluind cât de  importantă este conviețuirea și sprijinul reciproc. „Am trăit împreună aproape 23 de ani și, la început, petreceam 24 de ore împreună. Așa că fie iubești, fie ajungi să te exasperezi. Noi am reușit să ne iubim”, a declarat Berti, potrivit ProFM.

Ea a explicat că, uneori, nu sunt întotdeauna de acord cu drumul pe care îl urmează, dar că scopul comun le menține relația puternică. „Ne bazăm unul pe altul și întotdeauna avem același obiectiv.”

În plus, Veronica a apreciat determinarea soțului său și felul în care ia decizii rapid, explicând: „Indecizia mă agită foarte tare, iar la el admir cât de repede poate acționa.”

De ce chimia și implicarea sunt esențiale într-o relație

Atât Andrea, cât și Veronica subliniază că pasiunea și implicarea constantă sunt esențiale într-o relație de lungă durată. Bocelli compară dragosta cu un foc care trebuie hrănit permanent, iar Veronica evidențiază sprijinul reciproc ca element central al căsniciei lor. Această combinație de chimie, comunicare și respect reciproc a permis cuplului să depășească provocările și să construiască o relație solidă, durabilă și plină de armonie.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorț. Ce regretă după separarea de Daciana Sârbu: „Cum să nu-mi reproșez așa ceva?”
Monden
Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorț. Ce regretă după separarea de Daciana Sârbu: „Cum să nu-mi reproșez așa ceva?”
Cezar Ouatu și Raluca Jurca și-au spus „adio” după cinci ani de relație. Ce a declarat artistul despre despărțire
Monden
Cezar Ouatu și Raluca Jurca și-au spus „adio” după cinci ani de relație. Ce a declarat artistul despre despărțire
Cât costă cursurile la academia Nicoletei Luciu și ce vor învăța cursanții: „Vor fi 12 ședințe”
Monden
Cât costă cursurile la academia Nicoletei Luciu și ce vor învăța cursanții: „Vor fi 12 ședințe”
Mihai Trăistariu a dezvăluit de ce și-a făcut cont de OnlyFans: „Am avut o jenă”
Monden
Mihai Trăistariu a dezvăluit de ce și-a făcut cont de OnlyFans: „Am avut o jenă”
Andra Gogan, îndrăgostită de un celebru cântăreț român: „Aveam multe lucruri în comun”. Despre cine este vorba
Monden
Andra Gogan, îndrăgostită de un celebru cântăreț român: „Aveam multe lucruri în comun”. Despre cine este vorba
Monica Anghel, mărturisiri despre operația la ochi, slăbit și cariera de 40 de ani: „Niciodată n-am făcut compromisuri și mulțumesc bunului Dumnezeu că nu am avut de ce să le fac” (VIDEO)
Monden
Monica Anghel, mărturisiri despre operația la ochi, slăbit și cariera de 40 de ani: „Niciodată n-am făcut compromisuri și mulțumesc bunului Dumnezeu că nu am avut de ce să le fac” (VIDEO)
Cum și-a vindecat Irina Fodor fiica de dependența de ecrane. Mărturisiri despre rolul de mamă: „Și eu mă simt uneori epuizată, pare că vin fricile peste mine” (VIDEO, FOTO)
Monden
Cum și-a vindecat Irina Fodor fiica de dependența de ecrane. Mărturisiri despre rolul de mamă: „Și eu mă simt uneori epuizată, pare că vin fricile peste mine” (VIDEO, FOTO)
State Ioana: „Primesc foarte multe mesaje, sute chiar”. Cum a reușit să slăbească 15 kilograme în patru luni
Monden
State Ioana: „Primesc foarte multe mesaje, sute chiar”. Cum a reușit să slăbească 15 kilograme în patru luni
Andreea Antonescu, despre viața de mamă singură: „Am renunțat la tot!”. Ce mărturisiri a făcut artista
Monden
Andreea Antonescu, despre viața de mamă singură: „Am renunțat la tot!”. Ce mărturisiri a făcut artista
Cristina Cioran: „Este prima dată când port, după foarte mult timp la plajă, costum de baie din două piese”. Cum a slăbit 10 kilograme în 45 de zile
Monden
Cristina Cioran: „Este prima dată când port, după foarte mult timp la plajă, costum de baie din două piese”. Cum a slăbit 10 kilograme în 45 de zile
Ultima oră
23:08 - O altă țară europeană va interzice telefoane în școli. De când va intra în vigoare noua regulă
22:42 - Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune, dar uneori parcă ești singur, împingi lucrurile ca Sisif
22:20 - Cum să reduci costurile la energie ca să compensezi creșterile de costuri la facturi
22:19 - Problema cu care se confruntă aproape 50% dintre elevii români. Cum încearcă să îi facă față tinerii: „Mergem la cafea și cam atâta”
21:59 - Regina Camilla e bolnavă! Ce diagnostic a primit chiar înainte de vizita lui Trump în Marea Britanie
21:53 - Cum explică Bolojan concedierile în rândul bugetarilor: „Nu e comod să iei astfel de măsuri, dar nu există altă cale”
21:13 - Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorț. Ce regretă după separarea de Daciana Sârbu: „Cum să nu-mi reproșez așa ceva?”
21:10 - Fritz: „Mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus că am făcut cu familia mea în vacanță” (FOTO)
20:59 - Un fost șef al SRI, atac direct la ministrul Apărării, după incidentul cu drona rusească: “Asta este muniția cea mai devastatoare”
20:43 - Windows 10 se apropie de final. Microsoft trage semnalul de alarmă pentru utilizatori