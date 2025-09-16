Andrea Bocelli, unul dintre cei mai renumiți tenori ai lumii, nu impresionează doar prin vocea sa excepțională și cariera muzicală de peste trei decenii, ci și prin viața sa personală împlinită. Deși succesul său internațional i-a adus milioane de fani și recunoaștere globală, tenorul afirmă că adevărata sa satisfacție vine din relațiile apropiate: căsnicia cu Veronica Berti, copiii săi, și prietenii apropiați.

Extrem de discret în ceea ce privește viața personală, Bocelli și Veronica trăiesc o poveste de dragoste de mai bine de două decenii, iar artistul a dezvăluit recent care este secretul căsniciei lor.

Care este secretul căsniciei lui Andrea Bocelli

Într-un interviu, Bocelli a explicat că succesul relației lor se bazează pe o fundație solidă, construită pe chimie și înțelegere reciprocă. „Cred că fundația fiecărei relații care poate rezista în timp ține de chimie. Dacă nu există chimie, este foarte dificil să trăiești împreună, așa cum o facem noi”, a declarat tenorul.

Artistul a adăugat că o de lungă durată necesită implicare constantă din partea ambilor parteneri. „Fiecare dintre parteneri trebuie să depună efort pentru a-l face pe celălalt fericit. Dragostea este ca un foc: trebuie să o hrănim mereu și să adăugăm lemn pentru a menține flacăra vie”, a spus Bocelli, subliniind că pasiunea și atenția reciprocă sunt esențiale pentru menținerea unei relații armonioase, scrie .

Cum își trăiesc Andrea Bocelli și Veronica Berti viața de

Bocelli și Berti s-au cunoscut după divorțul tenorului de Enrica Cenzatti, cu care are doi copii: Amos (29 de ani) și Matteo (27 de ani). Cei doi s-au întâlnit la o petrecere, iar după ce Bocelli i-a dedicat o piesă, au început o relație care a durat peste două decenii, oficializată prin căsătorie în 2014. Din această uniune s-a născut fiica lor, Virginia, în vârstă de 13 ani.

Cine sunt copiii lui Andrea Bocelli și cum se implică în viața lor

Tenorul a afirmat că se simte cu adevărat în elementul său atunci când este alături de familie și de prieteni apropiați. A fi tată și soț reprezintă pentru el un echilibru esențial în viața sa, care completează succesul profesional.

Andrea Bocelli a vorbit și despre cariera muzicală în plină ascensiune a fiului său, Matteo. „Încerc să-i transmit tot ce am învățat de-a lungul anilor. A fost un drum lung și dificil, iar timpul nu mai este atât de generos cum era când eram tânăr”, a spus tenorul. „Îi ofer sfaturi și îndrumare, pentru că mulți oameni spun că vocea lui seamănă mult cu a mea. Sper să le urmeze și să învețe din ele.”

Ce spune Veronica Berti despre relația lor

Veronica Berti a vorbit și ea despre viața de cuplu cu Andrea Bocelli, dezvăluind cât de importantă este conviețuirea și sprijinul reciproc. „Am trăit împreună aproape 23 de ani și, la început, petreceam 24 de ore împreună. Așa că fie iubești, fie ajungi să te exasperezi. Noi am reușit să ne iubim”, a declarat Berti, potrivit .

Ea a explicat că, uneori, nu sunt întotdeauna de acord cu drumul pe care îl urmează, dar că scopul comun le menține relația puternică. „Ne bazăm unul pe altul și întotdeauna avem același obiectiv.”

În plus, Veronica a apreciat determinarea soțului său și felul în care ia decizii rapid, explicând: „Indecizia mă agită foarte tare, iar la el admir cât de repede poate acționa.”

De ce chimia și implicarea sunt esențiale într-o relație

Atât Andrea, cât și Veronica subliniază că pasiunea și implicarea constantă sunt esențiale într-o relație de lungă durată. Bocelli compară dragosta cu un foc care trebuie hrănit permanent, iar Veronica evidențiază sprijinul reciproc ca element central al lor. Această combinație de chimie, comunicare și respect reciproc a permis cuplului să depășească provocările și să construiască o relație solidă, durabilă și plină de armonie.