Cine a moștenit, de fapt, averea lui Petrică Mîțu Stoian? Sora regretatului artist: „Asta m-a durut cel mai rău”

Petrică Mîțu Stoian a plecat la ceruri. Admiratorii și apropiații cântărețului au suferit enorm. Regretatul artist s-a stins din viață într-un spital din Reșița. Acesta avea doar 61 de ani.

Sora artistului, disperată și doborâtă

Maria Tărchilă, sora regretatului artist, spune că încă nu a intrat in posesia lucrurilor fratelui său. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Femeia spune că urmează să discute cu impresarul interpretului pentru a putea să ia lucrurile importante, ce port o valoare sentimentală pentru ea. Sora artistului vrea să le expună în muzeul din casa părintească.

Citește și Demascarea momentului! S-a aflat numele marelui câștigător de la Masked Singer România: „Complicată treaba! Era să-mi cadă capul uriaș pe scenă”

Muzeul urmează să fie deschis odată ce Maria Tărchilă o să intre în posesia lucrurilor, care, momentan, se află la Craiova.

„Obiectele lui personale sunt la Craiova, o să discut cu Doru și o să vedem ce este. Eu vreau doar lucrurile lui pe care pot să le pun la muzeu, diplomele lui, trofeele lui, mie nu-mi trebuie averea lui nimeni, nu-mi trebuie nimic”, a precizat sora artistului pentru Acces Direct.

Casa părintească se transformă în muzeu

Maria Târchilă planifică să reorganizeze casa părintească și să deschidă în incinta acesteia un muzeul în memoria lui Petrică Mîțu Stoian.

„Am aflat, din vorbă, că e pe firmă casa, am verificat și am văzut că nu e pe firmă. Am aflat și m-am supărat și pentru casa aia, voiam să-i fac acolo muzeu, să-i expun toate lucrurile acolo, asta m-a durut cel mai rău, că m-am gândit că nu mai pot să fac nimic”, a conchis ruda artistului.

Citește și Doliu în Familia Regală. Regina Elisabeta, distrusă de o pierdere imensă

Moartea lui Petrică Mîțu Stoian a fost un eveniment care a îndoliat toată țara. Interpretul de muzică populară se internase într-o clinică privată, acolo unde urma un tratament post COVID.