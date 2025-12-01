Ozana Barabancea a povestit cum a reușit să slăbească zeci de kilograme de la 1 aprilie până în prezent. Artista e foarte mândră de ea și spune că acum încape în hainele din liceu!

Câte kilograme a slăbit Ozana Barabancea

„Transformarea mea a început anul acesta la data de 1 aprilie. Am slăbit multe kilograme în total pe parcursul acestor luni și sunt extrem de fericită. Cel mai mult am avut 102 kilograme și acum am 65 de kilograme. Am slăbit 37 de kilograme.

Deci, se poate. Îmi doresc să mai scap de încă 2 kilograme și apoi încep să mă mențin”, a afirmat artista, pentru .

Vezi această postare pe Instagram

Cum a reușit Ozana Barabancea să slăbească

Artista a explicat la ce alimente a renunțat și prin programul Metabolika.

„Am renunțat la zahăr și la mâncarea care îmi făcea rău. Am ales să nu mai mănânc ceea ce îmi făcea rău. Acum urmez un program care m-a ajutat să topesc aceste kilograme și să redevin persoana care are greutatea din liceu. Pentru că am ajuns să încap în rochiile din liceu. (…)

Acum mănânc porționat, echilibrat, îmbunătățit cu 16 grame de proteine per masă, iar carbohidrații sunt foarte inteligent calculați. Eu am fost foarte disciplinată până acum. Nu e ușor, dar am rezistat până acum de la 1 aprilie. Am aportul de nutrienți necesar. Sunt mai energică și fericită. În același timp pot să vă declar că ”, a mai afirmat Ozana Barabancea.