Cum a slăbit Monica Dascălu 10 kilograme: „Nu mă mai uitam la mine”

Monica Dascălu a povestit cum a decis că trebuie să slăbească și cum a ajutat-o Carmen Barcan, specialist în remodelare corporală. Prezentatoarea TV e căsătorită de patru ani cu Cristi Varbanciu și este mamă a doi copii.

Monica Dascălu a slăbit 10 kilograme

„Am avut o perioadă în care am fost destul de obosită. Și nu mă mai uitam la mine. Mi-am dat seama că nu mă odihnesc bine. Întâlnirea cu Carmen mi-a arătat că, în orice domeniu în care tu ca persoană nu te descurci, este nevoie să ceri . Și am mers și i-am zis: «Nu mă simt bine în această perioadă, am de dat 10 kilograme jos. Ce să fac, de unde să încep?». Sfatul care m-a cucerit pe mine a fost: «Vrei să fii bine? Uită-te cu blândețe la tine»! Și de acolo a început călătoria noastră.

Acum sunt în perioada în care mă mențin. Am super energie, sunt în starea mea de bine. Am dat jos 10 kilograme. Nu mai am timp să mă uit în oglindă, dar mă simt bine”, a spus Monica Dascălu, la , potrivit

Sfat prețios de la Carmen Barcan

Carmen Barcan a avut și un sfat important pentru telespectatori: „Trebuie să faci niște lucruri într-un mod constant. De exemplu, eu mă trezesc la 04.00 – 05.00 și mă culc la ora 22.00. Până la ora 24.00 prind cel mai bun. Este motivul pentru care arăt și bine. Atunci te încarci cel mai mult cu energie. Îi sfătuiesc pe cei care se culcă la 01.00 – 02.00 să schimbe cumva regulile, pentru că somnul de calitate este între orele 22.00 și 24.00”.