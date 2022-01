Cum e să fii mama lui Tudor Chirilă? Iarina Demian, dezvăluiri cutremurătoare despre fiul său: „Avem puncte de vedere diferite”

Iarina Demian este una dintre cele mai apreciate actrițe din lumea teatrului românesc. Actrița este cunoscută publicului larg după rolurile jucate în pelicule „Liceenii” și „Sanda”. Femeia s-a remarcat și în calitatea de regizor al piesei „Coada” de Israel Horovitz.

Iarina Demian pe aceeași scenă cu Tudor Chirilă

Vedeta a reușit să-și construiască o carieră de succes. Iarina Demian s-a realizat ca mamă și soție. Aceasta a fost căsătorită cu marele jurnalist sportiv, Ioan Chirilă. Partenerii au crescut doi băieți, pe Tudor Chirilă, cunoscutul actor și cântăreț și pe antrenorul de fotbal Ionuț Chirilă. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Amatorii de teatru s-au bucurat, zilele trecute, de premiera spectacolului „Visul american”, în care au apărut Iarina Demian și Tudor Chirilă. Cei doi au făcut furori pe scenă.

„Noi am tratat publicul ca fiind unul inteligent, și nu ca pe unul care se mulțumește cu foarte puțin. Desigur, nu este un spectacol obișnuit și nu putem ști ce își dorește publicul în subconștient, dar îndrăznesc să cred că aplauzele din final înseamnă emoție, respect, admirație”, a explicat artista pentru viva.

Tudor și Ionuț Chirilă au călcat pe urmele părinților

Nu e prima dată când Iarina Demian și Tudor Chirilă joacă pe aceeași scenă. Actorii au început să colaboreze încă în anul 2000. Mama și fiul sunt fire puternice și încăpățânate, ceea ce se simte atunci când ambii lucrează în același spectacol.

„Lucrăm împreună din anul 2000 și traversăm împreună tot ce înseamnă această Golgotă, dar și această imensă bucurie. Cineva spunea ‘actorul este un scufundător ce coboară în străfundurile sufletului, de unde își adună pasiunile, le scoate la suprafață, le perie, le șlefuiește ca să le transforme în simptome fizice’. Chiar dacă avem puncte de vedere diferite, întotdeauna înving încrederea, respectul și iubirea”, a precizat actrița.

Fotbal sau teatru?

Copiii Irinei Demian au calcat pe urmele părinților. Ionuț Chirilă a moștenit pasiunea tatălui și a devenit un antrenor de succes, iar Tudor a îndrăgit teatrul și a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți actori. Vedeta recunoaște că este fericită și împlinită. Femeia se bucură de reușitele fiilor.

„Nu există o bucurie mai mare decât să-ți vezi copiii că încearcă să desăvârșească ceea ce ai iubit și ai realizat tu. Când Tudor era mic, copiii cu care se juca în curtea blocului mă strigau ‘mama lui Tudor’. Acum, pentru mulți sunt tot ‘mama lui Tudor’ și mai puțin Iarina Demian. Desigur, eu sunt și mama lui Ionuț și când am avut ocazia să-i văd meciurile de fotbal am fost la fel de pasionată. Nepoții mei în număr de trei sunt un dar de la Dumnezeu. Ei m-au transformat în ceea ce sunt acum: o persoană fericită, veselă care răspunde la numele de Iarina, are părul roșu și viața în față”, a conchis Iarina Demian.