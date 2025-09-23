B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Cum s-au cunoscut Raluca Bădulescu și Florin Stamin: „După vreo două săptămâni și-a dat seama că nu sunt Catinca Roman”. Ei s-au căsătorit în secret după doar 3 luni

Traian Avarvarei
23 sept. 2025, 10:34
Florin Stamin și Raluca Bădulescu. Sursa foto: Captură video - Neatza cu Razvan si Dani / YouTube
Cuprins
  1. Cum a început povestea de iubire dintre Raluca Bădulescu și Florin Stamin
  2. Ce au mai spus Raluca și Florin despre căsnicie, fidelitate și aventuri

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au povestit, la „Neatza cu Răzvan și Dani”, cum s-au cunoscut. S-a întâmplat într-un club, la inițiativa unui prieten, numai că inițial el a confundat-o pe ea cu Catinca Roman. S-au plăcut până la urmă și după doar trei luni s-au căsătorit în secret – „n-a știut nimeni, nimeni, nimeni” – și au plecat împreună în Ibiza.

Raluca și Florin au făcut și alte dezvăluiri amuzante despre căsnicia lor. Ei au divorțat între timp, dar au rămas buni prieteni și concurează împreună în noul sezon al emisiunii „Asia Express”.

Cum a început povestea de iubire dintre Raluca Bădulescu și Florin Stamin

Întrebați de Dani Oțil cum s-au cunoscut, Raluca a răspuns: „Într-un club, ne-a prezentat un prieten comun”.

Florin a admis apoi: „Exact, un prieten ne-a făcut cunoștință și eu am confundat-o”, iar Raluca a precizat că Florin a confundat-o cu Catinca Roman.

Mai apoi au mers la o petrecere împreună și la trei luni după ce s-au cunoscut s-au și căsătorit.

„Dar n-am spus la nimeni, a fost o căsătorie de care n-a știut nimeni, nimeni, nimeni de pe fața pământului. Ne-am dus la Primărie, ne-am căsătorit, am plecat la Ibiza o lună de zile, am stat spre trei…”, și-a amintit Raluca.

Ea a glumit apoi: „După vreo două săptămâni și-a zis: ”aaa, nu ești Catinca, de fapt!””.

Ce au mai spus Raluca și Florin despre căsnicie, fidelitate și aventuri

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au participat apoi la jocul „Am” / „N-am”, în care Dani Oțil le-a pus mai multe întrebări incomode, iar ei au trebuit să răspundă sincer.

Întrebați dacă au făcut vreun lucru nebunesc pentru a atrage pe cineva, Florin a spus că nu, dar Raluca a recunoscut că da și a povestit: „Mă cunoșteam cu Florin de două săptămâni, ne văzuserăm o singură dată, atunci când ne-am întâlnit prima oară. El a plecat în Italia, avea o cafenea împreună cu un prieten de-ai lui etc. Pur și simplul m-am dus după el. Nici nu știam cum îl cheamă, numele de familie. Pur și simplu am întrebat niște prieteni”.

Raluca a recunoscut apoi că, de-a lungul căsniciei lor, Florin a prins-o de mai multe ori că și-a luat „acarete” de lux „pe caiet”: „Eu nu mint că-mi iau și pe caiet! (…) Și tot timpul îmi spunea: ”dar tu nu ești în toate mințile creierului; o să cadă casa asta peste noi, la propriu!””.

Cei doi au mai susținut că n-au fost crize de gelozie între ei. „N-am avut din astea, că noi ne cunoaștem bine și ne iubim de-o viață și avem încredere maximă unul în altul”, a spus Raluca, sigură pe ea.

În schimb, amândoi au admis că au avut măcar o aventură secretă în viețile lor. „S-a prescris!”, s-a scuzat Raluca.

De asemenea, ambii au admis că au mințit pentru a proteja aventurile altora.

De altfel, la „Testul poligraf (Detectorul de Minciuni)”, emisiunea lui Selly, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au descoperit că s-au înșelat reciproc în timpul căsniciei lor.

Florin a înșelat-o pe Raluca la începutul relației, iar Raluca l-a înșelat pe Florin la finele relației. Ea știa de aventură de la prietenii lui, dar el nu știa că și ea a călcat strâmb. A aflat recent, în emisiunea lui Selly. Florin a admis că „am aflat acum în premieră” despre infidelitatea fostei soții.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost împreună 18 ani, dintre care 13 ani căsătoriți, și au divorțat în 2022.

„N-am regrete, cred cu tărie că în viață trebuie să faci ceea ce simți, indiferent cât de mult doare sau cât de mult poate durea în viitor”, afirmase Raluca Bădulescu, după ce divorțul lor devenise public.

Ea are mereu cuvinte de laudă despre fostul soț, inclusiv în emisiunea „Asia Express”, unde el face aproape toată treaba în probe: „Noi ne-am despărțit în acte, dar noi nu ne-am despărțit niciodată. Suntem familie, o să rămânem familie toată viața. Mă cunoaște foarte bine, iar eu sunt un om, totuși, dificil”.

