Căsnicia dintre Horia și Mariana Moculescu a fost una dintre cele mai mediatizate povești din showbiz. După ani plini de tensiuni și momente dramatice, cei doi au divorțat în urmă cu 25 de ani.

Marele compozitor s-a despărțit oficial, în anul 2000, de mama , Nidia. După separare, au urmat ani marcați de scandaluri și acuzații, dar și momente de pace pentru binele copilului lor.

Cum s-a sfârșit căsnicia dintre Horia și Mariana Moculescu

Horia și Mariana Moculescu s-au cunoscut , iar el împlinise 50. Diferența de vârstă nu i-a speriat, ci i-a unit. Între ei s-a aprins o pasiune intensă, greu de trecut cu vederea. În anul 1989, cei doi s-au căsătorit și au devenit unul dintre cele mai comentate cupluri din showbiz.

Cu trecerea anilor, au început să apară și primele fisuri în relația lor. Mariana a mărturisit că Horia Moculescu avea un temperament puternic, greu de stăpânit, iar conflictele s-au înmulțit treptat. După o perioadă plină de pasiune, dar și de neînțelegeri, în anul 2000, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate.

„Aș fi rămas cu el, dacă nu era vulcanic. L-am apreciat foarte mult. Cred că de aceea nu am mai avut ochi cu adevărat pentru niciun alt bărbat. a fost etalon. Horia m-a format și sexual, eram tânără pe atunci”, a mărturisit aceasta, într-un interviu pentru Playtech.

Cu toate acestea, între ei a rămas un respect reciproc. Chiar și după divorț, marele compozitor a continuat să o sprijine financiar atunci când avea nevoie.

„Eu cred, în adâncul sufletului, că nici el nu m-a uitat, că am rămas în amintirea lui. Dacă ar sta să se gândească el cu înțelepciunea lui matusalemică, și-ar da seama că am fost una dintre cele mai minunate femei din viața lui. Datorită mie o are pe Nidia. Ce ar fi fost viața lui fără Nidia? Eu și Horia mai vorbim, ne mai felicităm de zilele noastre de naștere, m-a și împrumutat cu bani, la nevoie”, a mai declarat aceasta în 2023.

De ce a refuzat Mariana să îl viziteze pe Horia Moculescu la spital

Cu doar câteva zile înainte de tragedie, Mariana Moculescu , în ciuda problemelor pulmonare. Ea credea că artistul nu se află într-un moment critic, fiind convinsă că va depăși și acest episod dificil.

Fosta soție era sigură că marele compozitor se îngrijește atent, are planuri de viitor și chiar concerte programate în noiembrie. Miercuri însă, vestea morții lui Horia Moculescu a căzut ca un trăsnet, lăsând în urmă durere și un gol imens în muzica românească.