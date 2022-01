Detalii mai puțin știute despre divorțul Oanei Roman. Adevărul a ieșit la iveală!

Zvonurile că Oana Roman nu mai formează cuplu cu Marius Elisei au făcut înconjurul lumii. Oamenii vor să știe ce se întâmplă în viața vedetei. Se pare că relația celor doi încă nu a luat sfârșit. Fiica lui Petre Roman rupe tăcerea și vorbește deschis despre despărțirea momentului.

Marius Elisei a călcat pe bec

Oana Roman și Marius Elisei au fost împreună aproape un deceniu. Cei doi au trecut prin mai multe încercări și s-au confruntat cu diferite provocări în viața de familie. Fiica lui Petre Roman a luptat pentru fericirea lor și a făcut tot ce e posibil ca aceasta relație să fie salvată. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Azi, 9 ani de la primul sărut, de la prima îmbrățișare, de la prima zi a relației noastre! 9 ani in care am primit o minune, o perfecțiune, dar si multe încercări tare grele! Important e sa mergem mai departe in lumina minunii noastre si sa luptăm împreună, oricât de greu ar fi uneori! Sper sa avem această înțelepciune”, a dezvăluit Oana Roman pe rețelele de socializare.

Oana Roman, în lacrimi pe Instagram

Cu toate că se bucură de atenția publicului și este urmărită de zeci de mii de români, Oana Roman este complexată de formele sale. Vedeta recunoaște că nu are un corp perfect și mai are de lucrat la aspectul său fizic. Femeia nu a mai putut să facă fața emoțiilor și a răbufnit pe Instagram.

„Încrederea în voi este cea mai importanta. Nu va lăsați intimidate și nu va autocomplexati. Aveți grija evident de sănătatea voastră pentru ca în unele cazuri obezitatea poate aduce multe neajunsuri dar nu cădem în extreme”, a remarcat Oana Roman.