Dorian Popa a ajuns pe mâna chirurgilor: „Astăzi îmi îndeplinesc un vis, fraților”

Dorian Popa a ajuns pe mâna medicilor. Bloggerul a anunțat, recent, pe rețelele de socializare că a suferit o intervenție chirurgicală. Vedeta nu a precizat despre ce este vorba, acesta a făcut aluzie la o operație estetică, la care visa de mult timp.

Celebrul „Hatz” e de nerecunoscut

Se pare că Dorian Popa e pregătit pentru schimbări. Artistul a recunoscut că se află într-o clinică privată și s-a lăudat că se recuperează într-o cameră de spital de lux.

„Ia, fiți atenți, facem turul camerei. Așa e când lucrezi cu medicul meu… cât de blană arată. Astăzi îmi îndeplinesc un vis, fraților. Da, uitați-vă cum arată celulica mea. Altă viață! Bine tată, stai chill că nu am terminat. După cum spuneam se pare că pașii importanți la mine în viață se pare că se fac în clinica asta. Ce-ai măi, barosăneala aia mare. Exact cum îmi doream am primit și eu pijama de la spital, ultima oară am venit fără și m-am dus și mi-am luat. Era când m-am operat la nas”, a spus Dorian Popa înainte de a ajunge pe masa de operație, pe Instagram.

Dorian Popa a trecut prin clipe teribile în Grecia

Dorian Popa a plecat într-un concediu în Grecia ca să-și încarce bateriile și să se relaxeze. Bloggerul a avut parte de surprize mai puțin plăcute. Artistul recunoaște că a trecut prin momente de groază. Se pare că vedeta nu se va mai întoarce în Republica Elenă

Bloggerul a fost oprit și perchiziționat de polițiștii eleni. Artistul recunoaște că a trăit un moment de panică și nu știa ce să facă. Comportamentul oamenilor legii l-au lăsat fără cuvinte. Celebrul „Hatz” a lansat un vlog în care a povestit despre ceea ce i s-a întâmplat.

”În viața mea nu am trăit un moment atât de panică, am încercat să mă feresc de lucrurile care îți fac rău în viață, tocmai pentru a nu fi nevoie să trec prin așa ceva. În spatele meu vedeam numai roșu și albastru, am tras pe dreapta, nu înțelegeam ce se întâmplă. Îmi fac semn, cobor din mașină și mă chemau către mașina lor, m-am dus spre ei cu mâinile sus. Mă duc către ei și mi-au zis să mă pun cu fața la mașină, atunci am zis că îmi pun cătușele, mi-au luat mâinile, unul a început să mă percheziționeze. Mi-a scos portofelul, s-au uitat la portofel”, a dezvăluit Dorian Popa.