Elena Gheorghe a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat în copilărie din cauza kilogramelor în plus, despre complexele care au măcinat-o și cum reușește să fie într-o formă fizică de excepție acum, la 40 de ani.

Elena Gheorghe: Am suferit mult din cauza asta

Artista a povestit că în școala generală era „grasă” și i se spunea „Gigica”. Întrebată dacă a suferit din această cauză, Elena a răspuns: „Ooo, da! Am suferit mult din cauza asta! O lungă perioadă am fost urmărită de obsesia kilogramelor în plus, chiar și după ce am slăbit și deja ajunsesem la forma ideală. Rămâi cu niște pitici pe creier cu care trebuie să te lupți toată viața dacă nu rezolvi problema la timp”.

Cum își menține silueta Elena Gheorghe

Întrebată de cum reușește să-și păstreze silueta acum, cântăreața a explicat: „Fug repede la sală sau alerg în parc. Îmi place să-mi fac poftele și chiar mi le fac, dar nu exagerez, pentru că știu că, dacă trec de limită, mi-e foarte greu să dau jos”.

„Înainte de masă, beau un pahar mare de apă plată, iar meniul meu este destul de curat. (zâmbește) Mănânc multe fructe și legume, pește, carne slabă, salate și ciorbeeee. Ador ciorbele. (zâmbește) Merg la sală cam de două ori pe săptămână și alerg în parc ori de câte ori pot, pentru că mă relaxează și mă face să mă simt bine atât fizic, dar mai ales psihic, e ca o pentru mine”, a mai spus Elena Gheorghe.