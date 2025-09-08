Jorge, secretul unui fizic de admirat: „Am eliminat din alimentație...”. Ce mărturisiri a făcut artistul

B1 Inregistrari!
Elena Boruz
08 sept. 2025, 10:25
Jorge. Sursa foto: Captură Video - Jorge Official / YouTube

Jorge are 43 de ani și un fizic demn de invidiat. Artistul a slăbit recent și a dezvăluit secretul unei condiții fizice bune. Bărbatul a menționat că a renunțat la anumite alimente, iar stilul său de viață s-a schimbat complet.

Cântărețul a povestit că de când a luat această decizie, starea lui este una foarte bună. Mai mult decât atât, Jorge a dezvăluit care este „super puterea” unui bărbat.

Cuprins:

  • Cum a reușit Jorge să slăbească
  • Jorge: „Am planurile mele”

Cum a reușit Jorge să slăbească

Jorge a povestit că datorită faptului că a eliminat glutenul din alimentație, zahărul, dar și alcoolul, starea lui fizică s-a îmbunătățit vizibil. De asemenea, a spus că a combinat această dietă cu sportul și, astfel, a reușit să dea jos câteva kilograme.

„Am mai slăbit. Merg la sală. Am o dietă anume. Am eliminat glutenul din alimentație și nu mai mănânc brânzeturi, iaurturi și așa mai departe. E o dietă diferită, de fapt un stil de viață diferit față de ceea ce am abordat până acum și pare că îmi priește.

Zahărul l-am eliminat demult. Iar treaba asta cu… alcoolul… Știi care e super puterea acum, a unui bărbat? Zero alcool. Asta e noua super putere a bărbaților, dar și a femeilor. Mă simt senzațional, în primul rând. Dar suntem sănătoși și asta este cel mai important”, a declarat Jorge pentru viva.

Jorge: „Am planurile mele”

Întrebat despre planurile pe care le are până la finalul anului, artistul a fost destul de rezervat în declarații. Tot ce a spus a fost faptul că, într-adevăr, are niște „ambiții” pe care își dorește să le realizeze, însă a „încetat să își imagineze viitorul”.

„Eu am încetat să îmi mai imaginez cum e viitorul, cum o să fie. Mă bucur de ceea este în momentul acesta. Am planurile mele. Am niște lucruri pe care vreau să le fac. Am ambiții- poate, dar planuri cred că sună cel mai corect-așezate pe hârtie, pe date, pe tot. Și, în funcție de asta, primesc tot ce vine spre mine. Sunt deschis și primesc…”, a adăugat Jorge.

