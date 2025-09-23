B1 Inregistrari!
Karmen, despre „Asia Express": „Pentru mine a fost foarte important ca acolo nu m-a știut nimeni"

Selen Osmanoglu
23 sept. 2025, 11:21
Sursa Foto: Instagram/ @karmen
Cuprins
  1. Ce a declarat Karmen
  2. Povara celebrității
  3. Cum a fost experiența Asia Express

Karmen a declarat că a făcut-o fericită faptul că în emisiunea „Asia Expressoamenii nu o cunoșteau. Acolo ea și-a putut arăta abilitățile și a putut fi apreciată de oameni fără să audă „Uite, ea e!”. Acolo a putut fi ea însăși.

Ce a declarat Karmen

Asia Express s-a filmat în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. În aceste țări, vedeta a putut răsufla ușurată. Nu a fost nimeni care să spună „Uite-o pe Karmen”, „Uite-o pe fata lui Adrian Minune”, iar acest lucru a făcut-o fericită.

„Pentru mine a fost foarte important ca acolo nu m-a știut nimeni! Fiind de mică născută cu: Uite, ea e! Acolo nu m-a știut nimeni și am putut să-mi demonstrez mie că pot și singură, doar cu zâmbetul, cu vorba și cu motivația pe care o am, să conving oamenii să facă tot ce-mi doresc”, a declarat Karmen, pentru SpyNews.

„Nu vreau să pară o dramă, pentru că oamenii care nu au trecut prin asta nu au cum să înțeleagă. Doar că sunt anumite momente când îți dorești și tu să ai viața ta, să nu te observe nimeni. Îți dorești să nu fii tot timpul în centrul atenției”, a mai spus Karmen.

Povara celebrității

„Vă spune lumea că sunt ipocrită, pentru că toată lumea își dorește să fie faimoasă, să aibă o carieră așa, pe genul: Te-ai născut și deja ai totul la nas. Dar sunt unele momente când nu aș vrea să mă urc în taxi și să stau de vorbă jumătate de oră cu nenea care a copilărit cu tata, și că tu ești tu…”, a mărturisit Karmen.

„Lasă-mă, nene, poate am o zi proastă, poate nu vreau să zâmbesc. Nu vreau să cred o dramă, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am născut în familia aceasta, că am toate beneficiile și familia lângă mine. Pentru că sunt un om norocos care a primit multe, ofer foarte mult. Simt că am îndatorirea, dacă Dumnezeu mie mi-a ferit atâtea, să ofer și eu oamenilor din jurul meu, de la iubire, atenție, la orice au nevoie”, a mai adăugat.

Cum a fost experiența Asia Express

Karmen a făcut echipă cu Olga Bercari, prietena ei, cu care a ajuns să se cunoască mult mai bine după această experiență.

Olga Barcari a mărturisit că relația dintre ea și Karmen este specială, în timp ce Karmen a spus „nici că se putea mai bine”.

„O compatibilitate extraordinară. Mă mândresc cu tine Karmen, și de multe ori, să știi că, atunci când te sun și nu răspunzi plâng pentru că mi-e dor de tine și te iubesc din toată inima mea”, a declarat Olga,

Autostopul le-a pus în dificultate pe cele două, însă și-au căutat puterea de a merge mai departe.

„Autostopul a fost un pic chinuitor, într-adevăr, pentru noi, însă nu a fost un motiv să ne doboare. Am fost tot timpul strong. Doar că ne era frică să nu dormim prin mașini”, a spus Olga, conform Click.

„Au fost și destule momente în care am cedat, pentru că atunci când nu-ți merge și nu-ți merge, și nu-ți merge timp de două ore – două ore jumate, orice om cedează”, a completat Karmen.

Cât despre mâncare, concurentele spun că au mâncat mult orez.

„Când mergeam la cazări, Karmen ciugulea foarte puțin. Mie îmi place să mănânc, eu mâncam tot ce-mi dădeau oamenii ăia. Dar ce era bine, important, Karmen vorbea cu ei foarte mult. Eu mâncam, ea vorbea cu ei.  Ea cu politețea. Așa erau treburile”, mărturisește Olga.

Întrebate dacă ar mai repeta experiența, cele două au răspuns pozitiv: „Da, am repeta-o. A fost destul de ok”.

