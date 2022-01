Lino Golden, internat de urgență. Idolul adolescenților se confruntă cu probleme grave de sănătate

Lino Golden este idolul adolescenților. Mii de tineri cânta la unison versurile pieselor „Panamera”, „Shoturi”, „Dau moda”. Interpretul trăiește în lux și opulență și este invidiat de urmăritorii săi.

Lino Golden a ajuns pe mâna medicilor

Rapperul își construiește o carieră de succes sub aripa lui Alex Velea. Cei doi colaborează și scot hituri după hituri. În semn de recunoștință, Lino i-a tatuat chipul pe brațul său. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Se pare că „fiul” lui Velea se confruntă cu probleme grave de sănătate. Vedeta a postat, recent, o poză în care apare înfășurat de cabluri de la diferite aparate medicale. Urmăritorii artistului au observat că multe medicii îi monitorizează ritmul cardiac.

”În timp ce voi vă distrați”, a scris rapperul pe Instagram și a făcut aluzie la internarea sa. Lino Golden nu a mai precizat ce i se întâmplă. Fanii sunt bulversați de mesajul artistului. Oamenii vor să știe ce a pățit artistul lor preferat.

Lino Golden, „înfiat” de Alex Velea

Intrat în „Golden Boy Society”, echipa înființată de Alex Velea, Lino a lansat „Panamera”, piesă care a devenit un adevărat fenomen în muzica românească, cu 45 de milioane de vizualizări pe Youtube, fiind prezentă în playlistul celor mai mari posturi de radio și TV din țară.

După acest hit, Lino a mai lansat piese precum „Shoturi” (34 de milioane de vizualizări), „Medusa” (0 milioane de vizualizări) sau „Sus ca Jordan” (9 milioane de vizualizări).

Cum l-a schimbat popularitatea

Lino Golden a muncit enorm ca să aibă un corp tonifiat. Acesta cântărea 100 de kilograme. Cântărețul a slăbit și arată de milioane.

„Cum am ajuns în situația aceea? Simplu! Viața haotica pe care o duceam m-a adus acolo! Mâncam la ore târzii mult junk food și, trebuie să recunosc, nu mă interesa deloc alimentația și stilul de viață pe care îl aveam. Sigur, nu aș fi putut să duc această luptă daca nu aș fi avut susținerea lui Alex si a Antoniei. El mi-a spus că, dacă ai ambiție și voință, orice este posibil. Am mers împreună la sală și m-a învățat cum să am un stil de viață sănătos. Antonia mi-a dat sfaturi de nutriție și a fost si ea alături de mine. Este foarte important ca, în astfel de momente, să ai susținerea și înțelegerea prietenilor”, a mărturisit artistul pentru slabsaugras.ro.