Mario Iorgulescu, mai îndrăgostit ca niciodată! Fiul lui Gino Iorgulescu are gânduri serioase cu Bianca Marina: „Îmi doresc o familie!”

Mario Iorgulescu și Steliano Filip formează cel mai nou cuplu din showbizul românesc.

Dacă toți știu cine este Mario Iorgulescu, cu siguranță nu la fel de mulți o cunosc pe noua lui iubită, cu care a mai avut o relație în trecut. Se pare că magia dintre cei doi a revenit, iar acum au decis să pornească pe același drum împreună, din nou.

Mario Iorgulescu, declarații exclusive despre relația cu Bianca Marina

De câțiva ani, mai exact de când a comis un accident rutier mortal, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, se află în Italia, internat într-o clinică de psihiatrie, unde, mai nou, și-a găsit dragostea.

Mario Iorgulescu trăiește în prezent o frumoasă . Totul a pornit de la un simplu mesaj, iar de atunci, cei doi s-au apropiat din nou.

„Mi-am făcut un cont de Instagram, nu mai suportam singurătatea. Eram foarte singur şi trist. Nu mai suportam să stau aşa, în situaţia respectivă, în clinică. Mi-am făcut un cont de Instagram, am dat de Bianca pe acel cont şi i-am scris şi am reluat legătura. Da, mult mai serioasă (n.r. relația lor)!

Acum 8 ani când a fost cu mine, a plecat de la mine de la Snagov să se întâlnească cu Steliano Filip şi m-a întrebat dacă mă supăr dacă pleacă să se vadă cu el, iar eu am întrebat-o dacă chem şoferul sau îşi cheamă un taxi. Pentru mine, Bianca era doar o altă fată din anturajul meu şi nu observam semnele pe care le dădea ea, că ea chiar este îndrăgostită de mine” a mărturisit Mario Iorgulescu, potrivit .

Mario Iorgulescu are gânduri foarte serioase cu Bianca Marina

Se pare că întâmplările din ultimii ani par că l-au schimbat total. Mario Iorgulescu , ci își dorește doar o relație serioasă.

„Ne-am pus la punct, ne-am asumat amândoi. Eu am întrebat-o în nenumărate rânduri dacă este dispusă 100% să îşi asume o relaţie cu mine, pentru că eu nu sunt dispus să îmi încarc energia pe care o am într-o relaţie care se duce de râpă şi nu ajungem la nicio concluzie.

Am întrebat-o de nenumărate ori dacă este dispusă să ofere tot ce are de oferit într-o relaţie şi mi-a confirmat că da. Eu sunt dispus să ofer tot ce am de oferit mai bun pentru ea şi pentru copilul pe care îl are, iar eu sunt dispus să fac un copil cu ea”, a mai spus Mario Iorgulescu.

Fiul lui Gino Iorgulescu alături de femeia care i-a cucerit inima.

„Îmi doresc o familie! Le-am făcut pe toate, le-am experimentat pe toate, nu mai am ce să fac! Absolut nimic! Eu d-aia o iubesc şi o respect, o apreciez foarte mult pentru că ştie cum să mă gestioneze, ştie să pună problema, ştie când să mă lase în pace, ştie când să mă ia frumos”, a mai declarat acesta.