Megan Fox va îmbrăca din nou rochia de mireasă! Cui i-a spus „Da”? (Video)

Vești bune pentru admiratorii lui Megan Fox: actrița se căsătorește. Vedeta a fost cerută de iubitul său, Machine Gun Kelly. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Se pare că a venit momentul ca îndrăgostiții să-și oficializeze relația.

Megan Fox, cerută cu un inel deosebit

Machine Gun Kelly a postat un filmuleț pe rețelele de socializare în care apare un inel scump cu diamant și smarald. Bărbatul a recunoscut că acest accesoriu are o semnificație specială pentru el. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citiți și Detalii mai puțin știute despre divorțul Oanei Roman. Adevărul a ieșit la iveală!

„Știu că tradiția cere un inel, dar l-am proiectat împreună cu Stephen Webster să fie două: smaraldul (piatra ei de naștere) și diamantul (piatra mea de naștere) așezate pe două benzi de spini care se unesc ca două jumătăți ale aceluiași suflet, formând inima obscură care este iubirea noastră”, a mărturisit iubitul actriței pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Megan Fox (@meganfox)

Cu cine se căsătorește actrița

Megan Fox s-a arătat emoționată de gestul iubitului său. Se pare că i s-a împlinit visul cel mare. Femeia și-a găsit liniștea în brațele partenerului. Aceasta i-a răspuns cu un „Da”.

„În iulie 2020, ne-am așezat sub acest copac banyan. Am cerut magie. Nu eram conștienți de durerea cu care ne vom confrunta într-o perioadă atât de scurtă și frenetică de timp. Deloc conștienți de munca și sacrificiile pe care această relație le-ar cere de la noi, dar intoxicați cu iubire. Și karma. Cumva, un an și jumătate mai târziu, după ce am străbătut iadul împreună și am râs mai mult decât mi-am imaginat vreodată că ar fi posibil, m-a rugat să mă căsătoresc cu el. Și la fel ca în fiecare viață înainte de aceasta și ca în fiecare viață care va urma, am spus da.…apoi ne-am băut fiecare sângele celuilalt”, a remarcat actrița.