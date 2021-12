Mircea Badea şi-a comandat parfumuri online. A venit curierul, a desfăcut pachetul.. dar şoc! A pus mâna pe telefon şi a făcut imediat o plângere...

Mircea Badea a avut parte de o adevărată aventură atunci când a comandat parfumuri de pe internet. Când a venit curierul și a desfăcut pachetul, prezentatorul a avut un șoc. În loc de parfumurile comandate, în cutie a găsit cu totul și cu totul altceva așa că a fost nevoit să facă o plângere.

Celebrul prezentator a dorit să fie pregătit pentru Crăciun, așa că a comandat din timp cadourile pe care a dorit să le ofere celor dragi. În ciuda gestului său prevăzător, vedeta a avut parte de o surpriză.

Citiți și: Irinei Tănase i-ar fi teamă de Liviu Dragnea. Blonda și amantul îl porecleau „Mustăciosul” pe fostul șef PSD

Ce a primit Mircea Badea când și-a comandat parfumuri online

Mircea Badea a povestit cum s-a gândit să îi surprindă pe cei dragi și a comandat parfumuri pentru toată familia, de Crăciun. Totuși, prezentatorul a avut el parte de o surpriză atunci când a ajuns comanda.

Coletul pe care l-a primit Badea era mai mic decât s-ar fi așteptat, iar atunci când l-a deschis, în loc de parfumurile costisitoare a găsit mai multe cărți.

„Am comandat niște parfumuri pentru cadouri. Nu am avut nervi să le cumpăr din magazin, am zis să le comand pe Internet. Am făcut o comandă dodoloață pe un site (…) Marți primesc sms că vine curierul. Cum să vină așa repede când comandasem luni noapte?!

A venit curierul, nu eram acasă, a deschis ușa altcineva. Când am venit acasă, am văzut pachetul care era cam mic pentru cât comandasem, dar nu m-am atins de el (…) Se face joi și am desfăcut coletul. Erau patru cărți, deși comandasem parfumuri de mulți bani”, a povestit Mircea Badea, potrivit Antena 3.

Ce a găsit prezentatorul când a desfăcut pachetul

Mircea Badea a povestit și ce cărți se aflau în coletul pe care îl primise, în locul parfumurilor comandate pentru Crăciun.

„Mi-au adus următoarele patru cărți:

Vindecarea traumelor din trecut,

Preia controlul asupra vieții tale cu ajutorul tehnicilor de dezvoltare personală din terapia EMDR,

Liber să înveți – De ce eliberarea instinctului de a se juca îi va face mai fericiți pe copiii noștri,

Un părinte mai bun și

încă o carte scrisă de Gogol”, a povestit prezentatorul TV.

Citiți și: Mircea Badea, oprit de polițiști. Ce a răspuns prezentatorul TV când a fost întrebat dacă a consumat băuturi alcoolice

Cum s-a soluționat plângerea lui Mircea Badea

Badea a pus imediat mâna pe telefon și a făcut o plângere la firma de curierat, știind că nimeni din casă nu comandase acele cărți. Așa cum era de așteptat, încurcătura a devenit și mai mare, când operatorii i-au spus prezentatorului că ei deja livraseră comanda pe care o plătise și o plasase.

„Firma de curierat cred că a încurcat comenzile, dar le-a încurcat la modul grav. Mi-a zis că lor le apare în sistem că a fost livrată comanda, apoi mi-a spus să fac poze cu cărțile”, a spus Mircea Badea la Radio ZU.

Prezentatorul a recunoscut că nu a primit, până în prezent, parfumurile de la firma online de la care le comandase, însă a trimis pe cineva să le achiziționeze din magazin ca să îi poată surprinde pe cei dragi așa cum se cuvine.

Citiți și: Loredana calcă pe urmele Madonnei. Fanii sunt bulversați de ipostazele vedetei