Momente de groază pentru Inna: „Am resimțit impactul plecării”. Vedeta, nevoită să apeleze la ajutorul psihologului

Inna este o interpretă de succes. Tânăra a reușit să-și construiască o carieră de invidiat și nu încetează să lanseze hituri mondiale.

Inna nu mai poate să facă fața emoțiilor

Inna este o femeie puternică și independentă. Vedeta muncește mult și poate să-și permită mai multe lucruri. Vedeta se răsfață nu numai de sărbători. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citiți și Dana Rogoz, Crăciun în carantină alături de copii. Vedeta se află cu familia în Thailanda

Cu toate că are totul ca să fie fericită și împlinită, artista spune că apelează la ajutorul psihologilor și se confruntă cu stări de anxietate. Inna a dezvăluit, în cadrul unui interviu, detalii mai puțin știute din viața personală.

”Da, am mers la psiholog atunci când am simţit nevoia şi am apelat la ajutorul unui profesionist desăvârşit, un om care mi-a fost recomandat, care mi-a inspirat încredere. Atunci când am momente mai puţin fericite, mă simt nesigură sau simt nevoia unui check, apelez la psiholog şi cred că trebuie să fim atenţi la noi înşine, să ne adresăm aceste probleme şi gânduri triste”, a mărturisit vedeta pentru Adevărul.

Cântăreața s-a maturizat prea devreme

Inna a fost nevoită să se maturizeze mai devreme decât alți copii. Mama interpretei a plecat peste hotare. Aceasta separare a marcat-o enorm. Artista și-a pus scopul să devină independentă financiar ca să o aibă aproape pe mama sa.

„Mi-a fost foarte greu, chiar a fost una dintre perioadele în care a fost complicat să gestionez tristeţea separării de mama mea. Ştiam că a plecat pentru mine, pentru a avea o viaţă mai bună, dar pentru că mama mea era prietena mea cea mai bună şi nu puteam să ne vedem zilnic, să vorbim mai des, era greu. Eu sunt de fel o persoană veselă, optimistă, pozitivă, dar atunci chiar am resimţit impactul plecării ei. Una dintre marile mele bucurii, pe lângă succesul proiectului INNA, a fost că am reuşit să devin independentă financiar şi să pot să o am alături de mine, în Bucureşti”, a explicat Inna.

Fricile Innei

Foarte puțini știu ca înainte să decidă să devină artistă, Inna a studiat la Facultatea de Științe Politice, însă, nu a activat în acest domeniu. Proiectul „Inna” i-a adus faima și independența financiară.

„Încă nu ştiu concret de ce am ales această facultate. Ştiam clar că nu vreau să aleg nimic din zona de real – matematică, fizică –, îmi plăcea istoria, dar cred că nu suficient încât să urmez o carieră în acest domeniu. Cred că pe undeva exista teama aceea că e bine să ai o meserie sigură, auzeam întruna în jur, la fel şi părinţii, aşa că am ales o altfel de facultate decât muzica”, a afirmat Inna.

Piesa „Hot” i-a schimbat viața

În cadrul aceluiași interviu, artista a vorbit și despre secretul succesului. Piesa „Hot” a devenit un hit mondial și a făcut-o vedeta numărul unu din România.

„A fost o combinaţie între bucurie, mândrie, şoc – nu mă așteptam sub nicio formă ca piesa să aibă atâta succes, mai ales că mie una nu mi-a plăcut deloc ‘Hot’. M-am opus să lansez piesa, aproape că nu voiam să o înregistrez. Iar Lucian, managerul meu, m-a convins totuşi să merg la studio la băieţii de la Play&Win şi aşa a început totul. Îmi amintesc că auzeam piesa ca ringtone pe telefoanele oamenilor, apoi la radio. Odată eram la Paris şi am auzit piesa pe radio. Sentimentul e de nedescris! Nu este zi să nu fiu recunoscătoare pentru ceea ce trăiesc de atunci în fiecare zi!”, a mărturisit Inna.

Crăciunul este sărbătoarea preferată a artistei. Familia vedetei are mai multe tradiții legate de perioada sărbătorilor de iarnă. Inna spune că nu are dorințe speciale. Interpreta vrea să fie alături de cei dragi și să încheie frumos anul 2021.

„Fac bradul, decorez casa, fac cadouri familiei, prietenilor, neapărat în ziua de Crăciun sunt alături de familie, mănânc din bunătăţile pregătite de mama mea – care anul acesta ar trebui adaptate noului meu regim alimentar„, a remarcat Inna.