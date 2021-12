O actriță din România, inclusă în clasamentul New York Times. În ce film a jucat vedeta

O actriță din România a fost inclusă pe lista celor mai buni actori din 2021. Topul a fost alcătuit de jurnalistul și criticul de film Anthony Oliver Scott și publicat în New York Times.

Filmul care i-a adus faima

Katia Paskariu este cunoscută publicului larg după filmul lui Rade Jude „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”. Pelicula tot se regăsește în Topul New York Times. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Filmul se bazează complet pe capacitatea Katiei Pascariu de a ne păstra atenția în timp ce jumătate din față îi e acoperită. Jucând o profesoară implicată într-un scandal sexual, Pascariu devine femeia eroină a vremii pline de anxietate și obscenitate în care trăim”, scrie Scott, citat de libertatea.

Cei mai buni actori ai anului 2021, în clasamentul The New York Times

Kristen Stewart („Spencer”)

Will Smith („King Richard”)

Ruth Negga („Passing”)

Gaby Hoffmann („Cmon Cmon”)

Hidetoshi Nishijima („Drive my Car”)

Denzel Washington („The Tragedy of MacBeth”)

Joaquin Phoenix („Cmon Cmon”)

Tessa Thompson („Passing”)

Bo Burnham („Inside”)

Josephine și Gabrielle Sanz („Petite Maman”)

Benedict Cumberbatch („The Power of the Dog”)

Honor Swinton Byrne („The Souvenir II”).

Radu Jude, printre favoriții New York Times

Pelicula lui Radu Jude „Babardeală cu bucluc” este inclusă în clasamentul celor mai reușite filme din 2021. În acest Top, mai putem găsi filme celebre, precum „West Side Story” de Steven Spielberg.

„Anul acesta, fiecare film bun mi s-a părut și un argument pentru care filmele contează. Aceste filme îți recompensează atenția, îți stârnesc sentimente și îți respectă inteligența”, comentează Scott despre filmul lui Jude.