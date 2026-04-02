Saveta Bogdan nu impresionează doar pe scenă, ci și în bucătărie, unde își pune în valoare priceperea moștenită din familie. Încă din adolescență, artista a învățat de la mama ei tainele unor ciorbe autentice, pline de gust.
În pragul Sărbătorilor Pascale, ea a împărtășit, pentru Click!, rețeta tradițională de borș de casă. De asemenea, a dezvăluit și secretul unei ciorbe de miel desăvârșite, nelipsită de pe masa românilor.
Saveta Bogdan, o adevărată iubitoare de tradiții, nu face niciun compromis când vine vorba de gustul autentic. La 80 de ani, artista continuă să pregătească borșul în casă, după o rețetă veche de peste șapte decenii, învățată de la mama ei.
Refuză varianta din comerț, pe care o consideră lipsită de savoare, și apelează la ingrediente simple, dar alese cu grijă, inclusiv tărâțe cumpărate din Piața Obor. În plus, nu uită niciodată leușteanul, pe care îl numește „regele ciorbelor”, pentru aroma lui inconfundabilă.
„Aveți nevoie de vreo 500 de grame de tărâțe și de vreo 200 de grame de mălai, ajută la limpezire și la gust. Unele gospodine mai pun și un cub de drojdie (25 g) sau o felie de pâine neagră, pentru a porni fermentarea, dar și leuștean verde și uscat, îi dă borșului o savoare unică. Mai pun și cimbru. Se amestecă toate, cu o lingură de lemn, în timp ce turnați apa fierbinte, nu înainte de a pune sub borcan ceva metalic, pentru a nu crăpa”, a declarat cântăreața pentru sursa menționată.
Borcanul se acoperă și se lasă la cald aproximativ 48 de ore, timp în care compoziția mai trebuie amestecată. După ce borșul devine acru și limpede, se strecoară prin tifon și se păstrează în sticle, la frigider.