Saveta Bogdan nu impresionează doar pe scenă, ci și în bucătărie, unde își pune în valoare priceperea moștenită din familie. Încă din adolescență, artista a învățat de la mama ei tainele unor , pline de gust.

În pragul Sărbătorilor Pascale, ea a împărtășit, pentru Click!, rețeta tradițională de borș de casă. De asemenea, a dezvăluit și secretul unei ciorbe de miel desăvârșite, nelipsită de pe masa românilor.

Ce ingrediente și pași are borșul de casă

, o adevărată iubitoare de tradiții, nu face niciun compromis când vine vorba de gustul autentic. La 80 de ani, artista continuă să pregătească borșul în casă, după o rețetă veche de peste șapte decenii, învățată de la mama ei.

Refuză varianta din comerț, pe care o consideră lipsită de savoare, și apelează la ingrediente simple, dar alese cu grijă, inclusiv tărâțe cumpărate din . În plus, nu uită niciodată leușteanul, pe care îl numește „regele ciorbelor”, pentru aroma lui inconfundabilă.

„Aveți nevoie de vreo 500 de grame de tărâțe și de vreo 200 de grame de mălai, ajută la limpezire și la gust. Unele mai pun și un cub de drojdie (25 g) sau o felie de pâine neagră, pentru a porni fermentarea, dar și leuștean verde și uscat, îi dă borșului o savoare unică. Mai pun și cimbru. Se amestecă toate, cu o lingură de lemn, în timp ce turnați apa fierbinte, nu înainte de a pune sub borcan ceva metalic, pentru a nu crăpa”, a declarat cântăreața pentru sursa menționată.

Borcanul se acoperă și se lasă la cald aproximativ 48 de ore, timp în care compoziția mai trebuie amestecată. După ce borșul devine acru și limpede, se strecoară prin tifon și se păstrează în sticle, la .

Cum prepară Saveta Bogdan ciorba de miel pentru Paște

Când vine vorba de , nelipsită de pe masa de Paște, Saveta Bogdan respectă rețeta clasică. Totuși, adaugă și mici ajustări personale, care îi dau un gust aparte.

„Eu fac ciorba cam din 2-3 kilograme de carne de miel, gât, coaste, bucăți cu os, dar nu fac din cap niciodată, deși la țară mama făcea. Se fierbe carnea, se ia spuma, apoi se adaugă zarzavatul, tăiat cubulețe, adică vreo 2 -3 cepe, puteți pune și ceapă verde, 2-3 morcovi, păstârnac, țelină, dar și o cănuță de orez, spălat înainte. Se lasă la fiert până se desprinde carnea de pe os.

Apoi adăugați borșul, lăsați câteva minute să mai fiarbă. Se adaugă și ce condimente și ce ingrediente doriți. Eu pun și mult leuștean verde, la sfârșit, după ce am stins focul și am pus capacul. Numai așa lasă o aromă aparte. Puteți adăuga în farfurie și o lingură de smântână”, a mai dezvăluit artista.