Vedetele din România care și-au schimbat religia. Motivele din spatele acestei decizii: „Mi-a schimbat viața”

În showbiz, dincolo de parteneri și stiluri vestimentare, una dintre cele mai delicate schimbări este cea la nivelul convingerilor spirituale.

Se pare că există vedete care iau decizia de a face și schimbări mai profunde în viața lor. Astfel, renunță la religiile în care s-au născut pentru a trece la un alt cult, iar motivele sunt dintre cele mai diverse.

Vedete din România care și-au schimbat religia

Mihai Bendeac este o vedetă puțin mai diferită față de celelalte. Așa cum ne-a obișnuit, comediantul vrea și face tot ce poate să fie altfel. Acesta se numără printre puținii care au avut .

„Având în vedere că am renunțat la religia ortodoxă în urmă cu ceva ani, multă lume mă întreabă dacă mai cred în Dumnezeu și dacă am îmbrățișat altă religie. Nu am o problemă cu a răspunde. Îl iubesc pe Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care am renunțat la o religie care îl folosește … Nu, nu am îmbrățișat „altă religie”. Nu cred în ideea de religie. Dar pot spune, clar și apăsat, că scientologia mi-a schimbat viața. În ce mod? Dacă vă spun că tot ce vreau se împlinește, mă credeți?”, a dezvăluit Bendeac cu ceva timp în urmă, potrivit ciao.ro.

Vezi această postare pe Instagram

Altă celebritate care nu s-a mai regăsit în ortodoxism este În urmă cu mai bine de 13 ani, Mihaela Rădulescu renunța la religia în care a fost botezată de părinții ei, cea ortodoxă, pentru a trece la Iudaism, atunci când s-a căsătorit cu soțul ei, Elan Schwartzenberg. Deși anii au trecut, iar cei doi parteneri au divorțat, vedeta nu a renunțat la iudaism. Totodată, pentru a oficializa schimbarea religiei, diva a trecut chiar și printr-un botez de convertire, în care i s-a oferit numele Judith.

Vezi această postare pe Instagram

În ceea ce o privește pe Monica Gabor, iubirea a fost mai presus de religie. Cu toate că s-a născut într-o familie credincioasă de catolici, a trecut la ortodoxie .

Vezi această postare pe Instagram

Un alt aspect interesant este că nici Brigitte Sfăt nu a fost dintotdeauna penticostală, ci creștină. Deoarece consideră că , fosta soție a lui Ilie Năstase și-a dorit să înceapă o nouă viață, odată cu botezul penticostal.

Vezi această postare pe Instagram

, însă cântăreața este adepta mormonilor. Această religie are reguli stricte, prin care practicanții sunt feriți de tentațiile păcătoase. Antonia nu are voie să bea alcool sau cafea, nu are voie să fumeze și de asemenea trebuie să ofere o anumită donație Bisericii Mormone, notează cancan.ro.