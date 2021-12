Vești de ultimă oră despre starea lui Alexandru Arșinel. Actorul a făcut un gest cutremurător: „E un teatru adevărat”

Alexandru Arșinel a revenit pe scena teatrului. Marele actor a trecut prin clipe teribile. Acesta se confruntă cu probleme serioase de sănătate.

Alexandru Arșinel între viață și moarte

Alexandru Arșinel a suferit o intervenție chirurgicală. Acum trei săptămâni, artistul a ajuns pe mâna medicilor și trebuie să lupte pentru viață. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Se pare că actorul este de neoprit. Acesta a revenit cu forță. Maestrul s-a recuperat într-un timp record și a jucat într-un spectacol.

„Am venit acasă în ideea de a avea o nouă întâlnire cu prietenii noștri spectatori. În ideea de a face un nou număr de magie care stă în putința şi caracterul acestui gen care îi face pe oameni să zâmbească chiar şi atunci când le vine să plângă. E un teatru adevărat e un adevărat recuperator, un adevărat medicament pe care noi îl folosim aproape zi de zi pentru spectatori”, a mărturisit Alexandru Arșinel pentru Antena3.

Actorul a fost nevoit să supraviețuiască

Alexandru Arșinel suferă din cauza mai multor afecțiuni. Vedeta a trecut, recent, prin Covid-19. Acesta a povestit pentru B 1 TV cum s-a recuperat și ce părere are despre vaccinare.

„Inițial făcusem vaccinurile, trecusem prin toate preparativele care se făceau pentru a te scoate din situația asta destul de gravă. Am fost chiar o curiozitate pentru că după ce făcusem vaccinurile și toate astea mi-au apărut formele de boală. N-a fost simplu, și n-a fost pentru că de mine se trage din toate părțile. Se trage, pe de o parte, din familie, soția mea fiind paralizată, fiind la mâna medicamentelor și doctorilor, și tratamentelor non-stop. După aceea, formele respective pot crea probleme persoanei care le duce. Așa am devenit o persoană care cară după ea diferite forme de boală pe care le recunosc sau nu le recunosc”, a povestit Alexandru Arșinel.

Actorul a recunoscut că a trecut cu greu prin aceasta perioadă dificilă. Bărbatul s-a bucurat de ajutorul oamenilor dragi și vrea să revină la viața de odinioară.

„O operație la inimă nu este o bagatelă, dar am promisiunea lor şi a lui Dumnezeu că în câteva săptămâni voi fi bine. (…) Am avut multe momente mai dificile în viață, dar am avut pe cineva lângă mine care m-a ajutat. Încerc toate formele pentru a reveni pe scenă și a mă întâlni cu publicul. Am o stare de liniște pentru că în urma unei activități ale mele rămân personalități artistice, în primul rând, de primă mână şi oameni gospodari care ne seamănă nou celor din nordul Moldovei”, a afirmat Alexandru Arșinel pentru Antena 3.

