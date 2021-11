Viorel și Oana Lis s-au externat. Cum se simte fostul primar: „Boala începuse să-i mănânce din plămâni”

Viorel și Oana Lis au fost infectați cu Covid-19. Soții au trecut printr-un calvar. Cei doi au fost internați în Spitalul „Matei Balș” din București.

Viorel Lis, doborât de boală

Fostul edil al capitalei și Oana Lis au fost externați, zilele trecute, din spital. Se pare că Viorel Lis, totuși, mai are nevoie de ajutorul specialiștilor. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Suntem acasă, e incredibil! Sincer, în momentul acesta, Viorel Lis nu poate să apară pentru că doarme. Vreau să îl las să se recupereze, dar este o minune Dumnezeiască că am trecut peste pragul critic și am ajuns acasă. Viorel are 78 de ani acum, boala începuse să-i mănânce din plămâni, așa cum zice Viorel. A avut pneumonie interstițială, medie am avut amândoi”, a precizat Oana Lis, în cadrul unui interviu.

Oana Lis spune că s-a vindecat și se simte bine, iar Viorel Lis mai trebuie să urmeze un tratament.

„A fost o experiență extraordinar de grea pentru mine, îmi dau și lacrimile, îmi făceam griji pentru mine, dar când iubești pe cineva își faci griji și pentru celălalt. Fiecare zi a fost diferită, simptomele au fost diferite de la fiecare zi, Viorel deja își aranjase locul de veci pentru că nu știa dacă va trece peste perioada asta, dar uite Dumnezeu ne-a ajutat și poate că și rugăciunile oamenilor care mi-au scris”, a adăugat soția ex-primarului.

Cum au trecut soții Lis prin Covid-19

Oana Lis consideră că vaccinul i-a salvat viață. Cei doi având simptome diferite. Soții au primit un tratament special în funcție de problemele cu care se confruntau.

„Ne-a salvat faptul că suntem vaccinați, din păcate am întârziat și nu făcusem doza trei, trecuseră șapte luni și ne-a prins pe picior greșit. Și eu de la început am vrut să merg la spital. Eu am încredere în medici, eu nu puteam să am grijă de Viorel la ce boli are el”, a explicat Oana Lis.

Oana și Viorel Lis formează unul dintre cele mai longevive și cunoscute cupluri din showbiz. De-a lungul timpului mulți au contestat relația lor, din cauza diferenței de vârstă, însă Oana a rămas alături de soțul ei.