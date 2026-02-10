B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
10 feb. 2026, 19:19
captură video B1 TV
Cuprins
  1. Băsescu, amuzat de vitejii care-l critică pe Bolojan de pe margine
  2. Ce ar fi făcut, totuși, Băsescu diferit de Bolojan

Fostul președinte Traian Băsescu a remarcat amuzat cum toți politicenii îl critică pe Ilie Bolojan (PNL), dar niciunul nu se oferă să fie premier în locul lui. Și asta deoarece „toți sunt conștienți că tot ei au generat criza; liberalii și socialiștii, ei au generat criza”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Băsescu, amuzat de vitejii care-l critică pe Bolojan de pe margine

„Mă uit că toți, toți, absolut toți, mă refer la zona politică, îl înjură pe Bolojan. Toți spun că-l vor schimbat, dar nimeni nu-l schimbă. (râde) Uitați-vă la acest paradox că, de fapt, toți sunt conștienți că tot ei au generat criza. Liberalii și socialiștii, ei au generat criza, că unora li se rupea de deficit, dacă vă aduceți aminte. Citez din clasicii idioți ai acestei țări. Toți îl înjură pe Bolojan, nimeni nu vrea să-i ia locul. Deci îl cam sacrifică.

Bolojan ar trebui să nu mai stea pe gânduri, să declanșeze reforma administrativă, în așa fel încât alegerile din 2028 să se desfășoare pe noua structură administrativă”, a declarat Traian Băsescu.

Ce ar fi făcut, totuși, Băsescu diferit de Bolojan

În aceeași emisiune, fostul președinte a afirmat că tăierile cu 10% în administrația locală nu duc nicăieri și singura soluție e reforma administrativă: „E deja evident că nu mai contează influența primarilor în alegeri”.

Băsescu a declarat apoi că în locul lui Bolojan nu creștea taxele peste tot, ci umbla la sporurile bugetarilor: „Să ne aducem aminte că, la un moment dat, s-a făcut o Lege a salarizării în care s-au introdus în salarii toate sporurile. Toată lumea a spus că e corect, dar de a doua zi bugetarii au început toți: ”dați-ne din nou sporurile”, dar sporurile au fost introduse la grila de salarii. Ei, aici aș fi lucrat și nu peste tot, în toată economia. Aici ar fi trebuit, în primul rând, anulate sporurile toate pentru că au fost introduse în Legea de salarizare”.

