Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a explicat joi, pentru B1 TV, de ce consideră că un guvern minoritar ar fi util pentru România, „să verificăm și noi cam cum stăm”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Argumentele lui Tatulici pentru un guvern minoritar

„M-am întrebat și eu deseori și cred că ar fi o soluție necesară, necesară! Știți de ce? Odată, pentru că vei pune PSD-ul la punct public și o să-ți dea voie și conștiința, și răspunderea să vorbești clar despre pe care ți-au administrat-o PSD aproape un an de zile. Dacă se produce divorțul.

2. să vedem ce face PSD în opoziția reală, că se discreditează dacă se apucă cu AUR să-și facă hora aia mizerabilă și să distrugă România. Atunci toată gargara lor aia patriotardă se duce pe apa sâmbetei, că ei vor fi obligați în anumite situații de guvern minoritar să voteze cu guvernul minoritar, că nu prea ține să te dai verde și tu să fii negru. Deci e foarte complicat.

Ar fi bine să trecem și prin etapa asta, să verificăm și noi cam cum stăm”, a explicat Mihai Tatulici.

Bolojan a invocat scenariul unui guvern minoritar

După numeroase din partea PSD cu ieșirea de la guvernare, premierul liberal Ilie Bolojan recent, invocând și varianta unui guvern minoritar, fără social-democrați.

„Într-o situație de criză politică am mai ajuns la guverne minoritare, nu exclud că în perioada următoare se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră e de dorit să avem o stabilitate politică.

Nu am vrut să spun că aceasta este o ipoteză de lucru, dar, atunci când apar crize politice, în situații cu Parlament pulverizat, se poate ajunge la un guvern minoritar. Ar fi însă o situație-limită și nu o încurajez, atâta timp cât există alternative, indiferent cine este premier.”, a declarat Ilie Bolojan, într-un interviu la RFI.