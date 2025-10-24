Nicușor Dan are „o preferință” pentru Primăria Capitalei. Președintele a făcut declarația la finalul reuniunii Consiliului European. Amintim că Guvernul a stabilit ca pe 7 decembrie să fie alegerile locale parțiale. Atunci vor avea loc alegeri și pentru funcția de primar general al Capitalei. Lunile trecute, Nicușor Dan cu fostul lider USR și fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă. De atunci, Drulă a susținut de mai multe ori că are susținerea lui Nicușor Dan.

Ce a spus Nicușor Dan despre alegerile pentru Primăria Capitalei

„Vor porni niște alegeri la Primăria Capitalei și am o preferință”, a declarat Nicușor Dan, joi noapte, la finele reuniunii Consiliului European.

El a spus că primarul general trebuie „să fie în stare” să lupte cu influențele imobiliare și să coordoneze lucrările mari de infrastructură.

Întrebat care e preferatul său, a răspuns râzând: „Zicea domnul Ponta: ‘În ce calitate mă întrebați?’”.

Când au loc alegerile locale parțiale și campania electorală

Amintim că, joi, Guvernul a adoptat Hotărârea ce stabilește data de 7 decembrie 2025 ca fiind . Campania electorală va începe pe 2 noiembrie.

Vor avea loc alegeri pentru Primăria Generală a Capitalei, pentru Consiliul Judeţean Buzău, dar și pentru primari în alte 12 circumscripţii electorale.

Liderii partidelor din coaliția de guvernare au decis ca fiecare formațiune să aibă propriul candidat. Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a declarat deja că săptămâna viitoare candidatul partidului . Ciucu este prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6.

Din partea PSD ar putea candida Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, iar din partea USR – Cătălin Drulă.

Cum s-au afișat Nicușor Dan și Cătălin Drulă și ce a spus fostul lider USR

De altfel, acum circa trei luni, Cătălin Drulă a fost primit la Cotroceni și s-a fotografiat cu președintele Nicușor Dan.

„M-am văzut azi cu președintele Nicușor Dan și am vorbit despre continuarea proiectelor pentru București”, scria Drulă, pe Facebook, la vremea respectivă.

De atunci, Drulă de mai multe ori că are susținerea președintelui.

„Nicușor Dan (…) a spus că el poate ajuta Bucureștiul mai mult ca președinte, or eu cred că ăsta e un lucru real și pentru asta depinde și de cine va conduce Bucureștiul. Eu am susținerea lui Nicușor Dan. Cu susținerea lui Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan cred că putem avea resursele pentru București”, Cătălin Drulă, într-una dintre ocazii, pentru B1 TV.

După discuția cu Cătălin Drulă, Nicușor Dan a spus despre acesta că de primar general al Capitalei deoarece „dacă principala problemă a Bucureștiului e transportul, cineva care are expertiză pe transporturi e binevenit în această competiție”.