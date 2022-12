Nicușor Dan, optimist că PNL și USR îl vor susține pentru un nou mandat la Primăria Capitalei. Cum s-au poziționat cele două partide până acum (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, s-a arătat optimist că PNL și USR îl vor susține la alegerile din 2024 pentru a câștiga un nou mandat: „Eu sunt foarte optimist că o să avem o alegere înțeleaptă, că avem cu toții o datorie față de publicul ăsta care s-a săturat de PSD în București”. Totodată, Dan a părut liniștit că bucureștenii înțeleg faptul că problemele orașului sunt extrem de grave și trenează de ani de zile, prin urmare nu pot fi rezolvate de pe o zi pe alta și nici cu simple afirmații.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV, în contextul în care liderii PNL au dat deja semnale că nu-l vor mai susține pe Nicușor Dan pentru un nou mandat la PMB. USR a avut o poziție mai nuanțată în privința performanțelor de până acum ale lui Nicușor Dan și a precizat că va lua o decizie privind eventuala susținere a acestuia probabil spre finalul anului 2023.

Dacă PNL nu-l va mai sprijini pe Nicușor Dan pentru un nou mandat la Primăria Capitalei, acesta aproape sigur va fi câștigat de Gabriela Firea (PSD).

Nicușor Dan, optimist că PNL și USR îl vor susține la alegerile din 2024

Potrivit unui sondaj comandat de PNL, Gabriela Firea (PSD) are 34% intenție de vot, în timp ce Nicușor Dan are 17%.

„Cifrele mi se par foarte realiste. Acești 17% sunt în condițiile în care există și candidat USR, și candidat PNL, deci e o splitare de voturi. Dar candidatul PNL și candidatul USR și cu mine împreenă adunăm 45% sau 50%.

Eu sunt optimist.

Ne place tuturor să facem speculații politice, dar mai e până acolo un an jumate. Eu vreau să mă concentrez pe adinistrație și, în funcție de asta, și publicul o să ne mai dea credit fiecăruia dintre noi.

Cred că sunt mulți bucureșteni înțeleg că orașul ăsta are probelme mari și nu le putem acoperi cu declarații și gesturi simbolice. (…) Mulți oameni înțeleg că e nevoie de timp și apreciază că am început acele lucruri mari de care orașul are nevoie”, a declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

Dan a insistat că e optimist că partidele de Dreapta vor lua o decizie înțeleaptă cu privire la alegerile locale din 2024: „Eu sunt foarte optimist că o să avem o alegere înțeleaptă, că avem cu toții o datorie față de publicul ăsta care s-a săturat de PSD în București să nu mai repetăm experiența”.

Ce spun deocamdată PNL și USR despre susținerea lui Nicușor Dan în 2024

Amintim că PNL a dat deja de înțeles că nu-l va mai susține pe Nicușor Dan pentru un nou mandat la Primăria Capitalei.

„Mi se pare destul de comic să văd că actualul primar general își pune problema unui al doilea mandat”, , la finele lunii octombrie, Cristian Bușoi, vicepreședinte PNL.

„Opinia mea este că, dacă i-am retrage sprijinul politic lui Nicuşor Dan în acest moment, ar fi o greşeală, pentru că l-am transforma într-o victimă competentă, ca la Sectorul 1. Acolo există parţial impresia că doamna primar (Clotilde Armand, n.r.) este o victimă competentă, ceea ce nu este. Nu dorim să punem această ipostază pe Nicuşor Dan”, , președintele PNL București și primarul Sectorului 6.

Iar președintele PNL, premierul Nicolae Ciucă, a zis direct: „Nu eu i-am dat sprijin politic lui Nicușor Dan”.

Mai mult, ca, până la finalul lunii ianuarie, să întocmească un plan de 10 puncte care să fie transmis mai departe primarului Capitalei: „În funcţie de realizări, vom decide în ce măsură vom dori sau nu să-l mai sprijinim în Consiliul General”.

În schimb, . Președintele partidului, Cătălin Drulă, a reproșat PNL-ului că „îi face șicane” lui Nicușor Dan „și în Consiliul General, și în alte părți”.

Cât despre susținerea pe care USR i-ar putea-o acorda lui Dan la alegerile din 2024, Drulă a spus, pentru B1 TV: „E normal să conteze performanța dumnealui. E adevărat că a venit, e foarte adevărat că a venit după un primar dezastruos, Gabriel Firea, după încă opt ani de primărie dezastruoasă, Sorin Oprescu, și că în doi ani nu poate repara toate aceste lucruri. De aia, e prea devreme, mi se pare acum, să spunem dacă e un primar care a performat sau nu, dar în primul rând eu îmi doresc pentru cetățenii din orașul acesta să se rezolve din problemele pe care le vedem și să mergem în direcția bună”.

Drulă a mai precizat că hotărârea o vor lua probabil spre finalul anului 2023: „Decizia o vom lua în mod responsabil, cu gândul la care poate fi soluția pentru orașul acesta. În mod sigur Firea nu e soluția, Firea e problema”.

Cum se raportează Ciucă (PNL) și Drulă (USR) la mandatul de până acum al lui Nicușor Dan și la perspectiva Firea – primar

De asemenea, în vreme ce Nicolae Ciucă a spus că „Bucureştiul este un oraş blocat în momentul de faţă, confruntat cu lipsa de perspectivă”, Cătălin Drulă a ținut să atragă atenția că Nicușor Dan a venit la Primăria Capitalei după mandate „dezastruoase” ale primarilor precedenți.

Și, în vreme ce Drulă a spus că „în mod sigur Firea nu e soluția, Firea e problema”, Ciucă a susținut că „sunt convins că şi dumneavoastră gândiţi că nu vom putea câştiga din nou Bucureştiul mergând doar pe ideea că Dreapta trebuie să conducă”.