B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, crede că Bolojan e de vină pentru stagnarea economică: „De câteva zile mă străduiesc să găsesc o știre pozitivă”

Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, crede că Bolojan e de vină pentru stagnarea economică: „De câteva zile mă străduiesc să găsesc o știre pozitivă”

Traian Avarvarei
20 aug. 2025, 11:15
Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, crede că Bolojan e de vină pentru stagnarea economică: „De câteva zile mă străduiesc să găsesc o știre pozitivă”
Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului. Sursa foto: Stefan Radu Oprea / Facebook

Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, îl acuză voalat pe premierul Ilie Bolojan (PNL) că erodează creșterea economică a României prin mesajele pesimiste pe care le transmite despre situația fiscal-bugetară a țării. PSD a criticat de mai multe ori strategia lui Bolojan de acoperire a deficitului bugetar uriaș. În schimb, premierul a spus că dacă măsurile din pachetul 2 nu sunt adoptate, România riscă intrarea în incapacitatea de plată.

Cuprins

  • Ce a spus Oprea despre perspectivele de creștere economică a României
  • Ce spune Grindeanu despre reformele pe care le vrea PSD
  • Ce avertisment a lansat premierul Bolojan

Ce a spus Oprea despre perspectivele de creștere economică a României

„Sunt un cititor avid de presă economică. De câteva zile mă străduiesc să găsesc o știre pozitivă despre evoluția companiilor din România.

Singura pe care am găsit-o se referă la compania Transgaz care a raportat o creștere a profitului cu 182%, adică un profit net de 519 mil. lei pe S1/2025, față de 184 mil. lei în aceiași perioadă a anului trecut.

Economia nu poate crește dacă nu există încredere, iar comunicarea pesimistă cu certitudine va duce la încetinirea ei.

Motivele sunt lesne de înțeles, când vorbești doar despre lucruri rele ești precaut cu cheltuirea banilor personali sau ai companiei, astfel încât scade consumul, unul din principalii piloni ai creșterii economice din ultimii ani.

Și mai simplu spus, dacă știu că sunt în pericol să imi scadă veniturile o să mă gândesc de 2 ori și probabil o să renunț să mai schimb tâmplăria la apartament, deși știu că asta mi-ar crește confortul personal la iarnă și ar scădea factura de încălzire. Firma care fabrică tâmplăria PVC nu mai are comenzi, renunță la personal, plătește mai puține impozite, măsurile luate de guvern devin și mai restrictive, în consecință scad veniturile și consumul. Astfel se crează cercul vicios.

Ca să ieși dintr-o astfel de situație trebuie să relansezi economia și să recâștigi încrederea. Sunt soluții și fără cheltuieli suplimentare din bugetul de stat”, a transmis social-democratul Radu Oprea, pe Facebook

Ce spune Grindeanu despre reformele pe care le vrea PSD

PSD-iștii au criticat de mai multe ori măsurile pe care le are în vedere premierul Bolojan și au spus că pun condiții pentru rămânerea la guvernare.

„PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de: adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor (pensii speciale, reduceri de agenții, reducerea nr. membri CA). Când aceste lucruri vor fi adoptate, PSD revine la ședințele coaliției.

Solicităm întâlniri cu Ministerul de Finanțe pentru a vedea o execuție la zi a bugetului de stat și pentru a discuta rectificarea de buget. Trebuie să vorbim de continuarea investițiilor mari și mici.

Odată ce aceste lucruri vor continua, vom trece la etapa pachetului numărului trei: sănătate, educație, măsuri fiscale și măsuri pentru relansarea economiei. Astea sunt condițiile PSD”, a declarat Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD.

Ce avertisment a lansat premierul Bolojan

În schimb, premierul Ilie Bolojan a afirmat că măsurile din pachetul 2 sunt dure, dar necesare, deoarece altfel România riscă să intre în incapacitate de plată.

Amintim că România a terminat 2024 cu de departe cel mai mare deficit bugetar din UE – 9,3% – iar datele de până acum arată perspective mai sumbre pe 2025.

„Riscul de incapacitate de plată este, într-adevăr, foarte mare după ani de zile în care am înregistrat deficite mari.

Dacă nu intrăm pe o traiectorie stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău”, a insistat Bolojan, într-un interviu pentru Bloomberg.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Percheziții DNA la primarul Mangaliei. Ce acuzații i se aduc lui Cristian Radu (VIDEO)
Politică
Percheziții DNA la primarul Mangaliei. Ce acuzații i se aduc lui Cristian Radu (VIDEO)
Senatorii se reunesc în sesiune extraordinară: Vor dezbate un proiect privind pensiile magistraților
Politică
Senatorii se reunesc în sesiune extraordinară: Vor dezbate un proiect privind pensiile magistraților
Prezența primarului Dominic Fritz la serviciu, ținută la secret de Primăria Timișoara. „Aceste informații interferează cu datele cu caracter personal” (FOTO)
Politică
Prezența primarului Dominic Fritz la serviciu, ținută la secret de Primăria Timișoara. „Aceste informații interferează cu datele cu caracter personal” (FOTO)
Deficitul bugetar, în centrul atenției publice. Alexandru Nazare explică de ce România trebuie să reducă dezechilibrele financiare
Politică
Deficitul bugetar, în centrul atenției publice. Alexandru Nazare explică de ce România trebuie să reducă dezechilibrele financiare
Reacţia lui Gigi Becali, când a auzit că Gigi Nețoiu va candida la Primăria Capitalei: „O să-l facă praf, țăndări”
Politică
Reacţia lui Gigi Becali, când a auzit că Gigi Nețoiu va candida la Primăria Capitalei: „O să-l facă praf, țăndări”
Ministerul Energiei a anunțat încetarea situației de urgență-nivel criză, privind aprovizionarea cu țiței și motorină! Ce a transmis Bogdan Ivan, ministrul Energiei
Politică
Ministerul Energiei a anunțat încetarea situației de urgență-nivel criză, privind aprovizionarea cu țiței și motorină! Ce a transmis Bogdan Ivan, ministrul Energiei
Alexandru Nazare: „Pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale”/ „Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică”
Politică
Alexandru Nazare: „Pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale”/ „Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică”
Răspunsul lui Stelian Bujduveanu, întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei: “Nu exclud. Dacă fragmentăm dreapta, ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist” (VIDEO)
Politică
Răspunsul lui Stelian Bujduveanu, întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei: “Nu exclud. Dacă fragmentăm dreapta, ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist” (VIDEO)
Primarul interimar al Capitalei, despre negocierile dintre edili și Guvern pe programul „Anghel Saligny”: „O discuție foarte bună”. Care e rezultatul (VIDEO)
Politică
Primarul interimar al Capitalei, despre negocierile dintre edili și Guvern pe programul „Anghel Saligny”: „O discuție foarte bună”. Care e rezultatul (VIDEO)
Europa cere loc la masa negocierilor de pace în cadrul summitului Trump-Putin-Zelenski / Antonio Costa spune că aderarea Ucrainei la UE trebuie să aibă loc cât mai repede
Externe
Europa cere loc la masa negocierilor de pace în cadrul summitului Trump-Putin-Zelenski / Antonio Costa spune că aderarea Ucrainei la UE trebuie să aibă loc cât mai repede
Ultima oră
12:27 - Ianis Hagi, ridiculizat că-i calcă pe urme tatălui, dar la capitolul perle în interviuri: „Are o profunzime nebănuită. Ne dă niște teme de reflecție”
12:07 - Descoperire șocantă în centrul Mexicului. Autoritățile au găsit șase capete umane în plină stradă
12:00 - Lili Sandu, despre începuturile carierei: „Mi-era teamă la început și cu dânsa aveam cele mai multe interacțiuni”
11:52 - „Oamenii sunt neserioși”. Salvamarii, exasperați de turiștii care ignoră steagul roșu. Unii se ceartă și cu polițiștii: „Vor să se relaxeze, nu le pasă de riscul la care se expun”
11:32 - Andreea Marin vorbește despre copilăria sa și forța interioară descoperită prea devreme. Mesajul emoționant, adresat celor care uită să se prețuiască
11:25 - Tragedie în Afganistan. Peste 70 de persoane au murit după ce un autobuz cu migranți din Iran s-a ciocnit cu un camion
10:58 - Îl folosim des în bucătărie, însă poate duce la afecțiuni extrem de grave. La ce trebuie să avem grijă
10:52 - ANM a emis un cod galben de caniculă și disconfort termic. Temperaturile urcă până la 37 de grade
10:42 - Comfortex redefinește standardele în protecția solară și închiderile moderne de spații
10:39 - Pietre prețioase vs. semiprețioase: cum să alegi inelul perfect