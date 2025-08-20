Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, îl acuză voalat pe premierul Ilie Bolojan (PNL) că erodează creșterea economică a României prin mesajele pesimiste pe care le transmite despre situația fiscal-bugetară a țării. PSD a criticat de mai multe ori strategia lui Bolojan de acoperire a deficitului bugetar uriaș. În schimb, premierul a spus că dacă măsurile din pachetul 2 nu sunt adoptate, România riscă intrarea în incapacitatea de plată.

„Sunt un cititor avid de presă economică. De câteva zile mă străduiesc să găsesc o știre pozitivă despre evoluția companiilor din România.

Singura pe care am găsit-o se referă la compania Transgaz care a raportat o creștere a profitului cu 182%, adică un profit net de 519 mil. lei pe S1/2025, față de 184 mil. lei în aceiași perioadă a anului trecut.

Economia nu poate crește dacă nu există încredere, iar comunicarea pesimistă cu certitudine va duce la încetinirea ei.

Motivele sunt lesne de înțeles, când vorbești doar despre lucruri rele ești precaut cu cheltuirea banilor personali sau ai companiei, astfel încât scade consumul, unul din principalii piloni ai creșterii economice din ultimii ani.

Și mai simplu spus, dacă știu că sunt în pericol să imi scadă veniturile o să mă gândesc de 2 ori și probabil o să renunț să mai schimb tâmplăria la apartament, deși știu că asta mi-ar crește confortul personal la iarnă și ar scădea factura de încălzire. Firma care fabrică tâmplăria PVC nu mai are comenzi, renunță la personal, plătește mai puține impozite, măsurile luate de guvern devin și mai restrictive, în consecință scad veniturile și consumul. Astfel se crează cercul vicios.

Ca să ieși dintr-o astfel de situație și să recâștigi încrederea. Sunt soluții și fără cheltuieli suplimentare din bugetul de stat”, a transmis social-democratul Radu Oprea,

PSD-iștii au criticat de mai multe ori măsurile pe care le are în vedere premierul Bolojan și au spus că pentru rămânerea la guvernare.

„PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de: adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor (pensii speciale, reduceri de agenții, reducerea nr. membri CA). Când aceste lucruri vor fi adoptate, PSD revine la ședințele coaliției.

Solicităm întâlniri cu Ministerul de Finanțe pentru a vedea o execuție la zi a bugetului de stat și pentru a discuta rectificarea de buget. Trebuie să vorbim de continuarea investițiilor mari și mici.

Odată ce aceste lucruri vor continua, vom trece la etapa pachetului numărului trei: sănătate, educație, măsuri fiscale și măsuri pentru relansarea economiei. Astea sunt condițiile PSD”, a declarat Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD.

În schimb, premierul Ilie Bolojan a afirmat că măsurile din pachetul 2 sunt dure, dar necesare, deoarece altfel România

Amintim că România a terminat 2024 cu de departe cel mai mare deficit bugetar din UE – 9,3% – iar datele de până acum arată pe 2025.

„Riscul de incapacitate de plată este, într-adevăr, foarte mare după ani de zile în care am înregistrat deficite mari.

Dacă nu intrăm pe o traiectorie stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău”, a insistat Bolojan, într-un interviu pentru Bloomberg.