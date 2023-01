Scandal în coaliție pe tema rotativei. Alexandru Nazare: Ciolacu spune că vrea o guvernare eficientă. Cred că tot o guvernare eficientă voia și când a propus această rotație (VIDEO)

Senatorul PNL Alexandru Nazare, fost ministru de Finanțe, a declarat luni, pentru B1 TV, că liberalii vor respectarea protocolului coaliției, așa cum a fost el stabilit la început. Asta înseamnă ca PSD să preia funcția de premier, dar PNL să primească la schimb mai multe ministere.

Despre declarația liderului PSD, Marcel Ciolacu, potrivit căruia vrea o guvernare eficientă, Nazare a ținut să amintească: „eu cred că tot o guvernare eficientă își dorea și când a propus această variantă de rotație”.

Nazare a explicat apoi de ce sunt importante Ministerul de Finanțe și cel al Transporturilor și a atras atenția asupra risipei banilor publici: „Numai la bunuri și servicii am văzut un plus de 5,2% în execuția publicată azi, ceea ce înseamnă peste un miliard de euro comparat cu anul precedent”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Nazare, replică pentru Ciolacu pe tema eficienței guvernamentale

„Fără îndoială sunt multe și a miniștrilor PNL, la care aceștia au răspuns. E normal să existe tensiuni, că discutăm teme importante.

Președintele că vrea Aceasta e chintesența negocierii viitoare, dar cred că tot o guvernare eficientă își dorea și când a propus această variantă de rotație. Odată ce a această propunere a fost făcută acum un număr de luni, bănuiesc că tot pe criteriul eficienței a fost făcută și că acest criteriu se va menține”, a spus fostul ministru.

De ce sunt importante Ministerul de Finanțe și cel al Transporturilor

Acesta a explicat apoi de ce discuțiile sunt ceva mai intense în ce privește Ministerul de Finanțe și cel al Transporturilor. Ambele sunt acum la PSD, iar la rotativa din luna mai ar trebui să ajungă la PNL. Numai că PSD nu mai vrea să renunțe la ele.

„Ministerul Finanțelor are o țintă mult mai ambițioasă în acest an, reducerea de deficit în acest an e cu 50% mai mare decât anul trecut, în condițiile în care cheltuielie au crescut și nu e o garanție că veniturile se vor menține. Acest an e unul dintre cei mai grei ani ai consolidării până la revenirea la deficitul de 3%, pe un fond de creștere a dobânzilor. El au crescut cu 61%, deci cu 11 miliarde anul trecut față de 2021. Aceste lucruri creează presiuni în plus.

Ministerul Transporturilor e ministerul cu foarte mulți bani de cheltuit, și prin fondurie europene și prin PNRR, practic are cei mai mulți bani de cheltuit din PNRR; dar greutatea vine abia de acum încolo. În implementare au fost mereu probleme, nu înainte. Am trecut de etapa de contractare. Dacă cheltuim banii până în iunie 2026, e o mare provocare cu care România nu s-a mai întâlnit”, a explicat Nazare.

Alexandru Nazare (PNL) atrage atenția asupra risipei banilor publici

Acesta a precizat apoi că PNL vrea respectarea protocolului coaliției: „PNL merge pe scenariul deja agreat în acest moment”

„Cred că ține doar de noi, liberalii, măsura în care știm să ne impunem obiectivele noastre. Eu vorbesc despre investiții, cred că tema noastră principală ține de investiții, folosirea fondurilor europene, oprirea risipei.

Sunt niște cheltuieli bugetare în creștere. Numai la bunuri și servicii am văzut un plus de 5,2% în execuția publicată azi, ceea ce înseamnă peste un miliard de euro comparat cu anul precedent”, a mai declarat fostul ministru Alexandru Nazare, pentru B1 TV.