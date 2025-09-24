B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Sancțiuni de peste 20.000 de lei pentru Petrolul și Dinamo. Ce încălcări au determinat deciziile FRF

Sancțiuni de peste 20.000 de lei pentru Petrolul și Dinamo. Ce încălcări au determinat deciziile FRF

Iulia Petcu
24 sept. 2025, 22:08
Sancțiuni de peste 20.000 de lei pentru Petrolul și Dinamo. Ce încălcări au determinat deciziile FRF
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. De ce a fost amendată Petrolul Ploiești
  2. Ce a determinat sancțiunile pentru Dinamo București
  3. Ce alte decizii au mai luat autoritățile Federației Române de Fotbal
  4. Cum reacționează cluburile sancționate
  5. Ce spune FRF despre politica sa disciplinară?

Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal (FRF) a aplicat recent sancțiuni financiare în valoare totală de peste 20.000 de lei pentru două dintre cele mai cunoscute cluburi din Superligă: Petrolul Ploiești și Dinamo București. Deciziile au fost luate ca urmare a incidentelor înregistrate la meciurile din etaoa a noua și au stârnit discuții aprinse în rândul suporterilor și al specialiștilor în fotbal.

De ce a fost amendată Petrolul Ploiești

Echipa Petrolul Ploiești a primit o amendă totală de 15.000 de lei, împărțită pe mai multe cauze. Pentru comportamentul neadecvat al suporterilor, care au afișat inscripții rasiste, xenofobe sau jignitoare, și au scandat expresii obscene, clubul a fost penalizat cu 5.000 de lei. În plus, introducerea în stadion a băuturilor alcoolice, obiectelor pirotehnice și substanțelor periculoase, folosite pentru a tulbura ordinea publică, a atras o sancțiune suplimentară de 10.000 de lei.

Mai mult, directorul sportiv al clubului, Paul Pintilie, a fost suspendat pentru trei jocuri și a primit o penalitate sportivă de 4.500 de lei, pentru implicarea sa indirectă în gestionarea deficitară a evenimentului, scrie stiripesurse.ro. Această decizie subliniază responsabilitatea clubului pentru asigurarea unui mediu sigur și regulamentar în timpul meciurilor.

Ce a determinat sancțiunile pentru Dinamo București

Clubul Dinamo București a fost vizat de sancțiuni mai mari, însumând 18.750 de lei. Pentru fanii care au afișat mesaje rasiste și scandări obscene, a fost aplicată o amendă de 7.500 de lei, în timp ce incidentele care au implicat băuturi alcoolice, obiecte pirotehnice și substanțe iritante au condus la o penalitate suplimentară de 11.250 de lei.

Comisia de Disciplină a Federației Română de Fotbal a explicat că sancțiunea a fost impusă și pentru protejarea integrității meciului și a spectatorilor, precum și pentru a preveni escaladarea violenței. Acest lucru reflectă standardele stricte impuse de FRF pentru comportamentul suporterilor și organizarea competițiilor interne.

Ce alte decizii au mai luat autoritățile Federației Române de Fotbal

Pe lângă Petrolul Ploiești și Dinamo București, Comisia de Disciplină a mai sancționat și alte cluburi și jucători în cadrul aceleiași etape. De exemplu:

  • AS FC Buzău a fost sancționată cu excluderea echipei din categoria superioară și retrogradarea în liga inferioară pentru neexecutarea unei hotărâri anterioare.
  • Jucătorii Bic Ovidiu Alexandru (jucător al echipei Universitatea Cluj) și Oancea Gabriel Dorinel (jucător la FC Argeș) au fost suspendați pentru câte un joc fiecare, cu o penalitate sportivă de 740 lei fiecare, ca urmare a eliminărilor din meciurile respective.
  • Paul Alexandru Iacob (jucător al echipei Oțelul Galați) a primit o sancțiune similară pentru eliminarea dintr-un meci.

Aceste decizii demonstrează atenția continuă a Federației Române de Fotbal asupra respectării regulamentelor de către cluburi și jucători, precum și determinarea de a menține disciplina în competițiile sportive.

Cum reacționează cluburile sancționate

Atât Petrolul Ploiești, cât și Dinamo București și-au exprimat nemulțumirea față de sancțiunile primite, considerându-le disproporționate. Reprezentanții cluburilor au anunțat că vor depune apeluri la Comisia de Apel a Federației Române de Fotbal, sperând ca deciziile să fie revizuite. Această reacție a generat discuții în rândul suporterilor, care și-au exprimat opiniile pe rețelele de socializare, dar și în presă, privind eficiența măsurilor disciplinare.

Ce spune FRF despre politica sa disciplinară?

Federația Română de Fotbal a subliniat că aplicarea sancțiunilor face parte din strategia sa de combatere a comportamentului anti sportiv și de promovare a fair-play-ului. FRF monitorizează atent atât comportamentul suporterilor, cât și modul de organizare a meciurilor, iar încălcarea regulamentelor atrage sancțiuni corespunzătoare.

Aceasta include nu doar amenzile financiare, ci și suspendări ale jucătorilor și ale personalului cluburilor, penalități sportive și, în cazuri extreme, retrogradări sau puncte deduse. În acest fel, federația urmărește crearea unui mediu sigur și civilizat, atât pentru participanți, cât și pentru spectatori.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Superliga: Care sunt favoritele la câștigarea titlului după primele 8 etape
Sport
Superliga: Care sunt favoritele la câștigarea titlului după primele 8 etape
Câți bani a pierdut Giovanni Becali în cazinouri și ce relație are cu politica: „Doamne ferește!”
Sport
Câți bani a pierdut Giovanni Becali în cazinouri și ce relație are cu politica: „Doamne ferește!”
Ilfovul, scena Campionatului Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret. Viorel Dabija: „Punem accent pe promovarea sportului în rândul copiilor. Cine umple golul lăsat de seniori dacă nu promovezi copiii?” (VIDEO)
Sport
Ilfovul, scena Campionatului Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret. Viorel Dabija: „Punem accent pe promovarea sportului în rândul copiilor. Cine umple golul lăsat de seniori dacă nu promovezi copiii?” (VIDEO)
Șansă unică pentru turismul românesc. Numeroși vizitatori în Ilfov, la Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret: „Suntem luați prin surprindere de ce se întâmplă” (VIDEO)
Sport
Șansă unică pentru turismul românesc. Numeroși vizitatori în Ilfov, la Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret: „Suntem luați prin surprindere de ce se întâmplă” (VIDEO)
Premieră: Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret are loc în Ilfov. „E ceva fabulos!” (VIDEO)
Sport
Premieră: Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret are loc în Ilfov. „E ceva fabulos!” (VIDEO)
Gala Balonul de Aur stă să înceapă la Paris. Ousmane Dembele a câștigat trofeul France Football UPDATE
Sport
Gala Balonul de Aur stă să înceapă la Paris. Ousmane Dembele a câștigat trofeul France Football UPDATE
Nou record de viteză pentru un Ferrari. Pista specială pe care a ales-o pilotul Fabio Barone
Sport
Nou record de viteză pentru un Ferrari. Pista specială pe care a ales-o pilotul Fabio Barone
Fotbal, Premier League. Manchester United a câştigat meciul zilei cu Chelsea (2-1). Liverpool defilează în campionatul Angliei
Sport
Fotbal, Premier League. Manchester United a câştigat meciul zilei cu Chelsea (2-1). Liverpool defilează în campionatul Angliei
Robert Hajnal a câștigat cursa „I FEEL SLOVENIA 120K”. Ultramaratonistul român a alergat 120 de kilometri în mai puțin de 14 ore
Sport
Robert Hajnal a câștigat cursa „I FEEL SLOVENIA 120K”. Ultramaratonistul român a alergat 120 de kilometri în mai puțin de 14 ore
Pierdere uriașă pentru fotbalul românesc. Antrenorul Florin Marin a murit
Sport
Pierdere uriașă pentru fotbalul românesc. Antrenorul Florin Marin a murit
Ultima oră
22:30 - Gigi Becali, val de critici la adresa lui George Simion: „Pentru interese calcă pe cadavre și minte cu atâta viclenie drăcească”
22:03 - Sorin Grindeanu, întrebat despre o eventuală demisie a lui Bolojan: „Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată. Nu e o tactică care să ne impresioneze”
21:46 - Preparatul care îți scurtează viața cu până la 36 de minute. Cei mai mulți dintre noi l-am mâncat cel puțin odată
21:33 - Val de reacții, după ce o profesoară de economie a spus că femeile ar trebui să-și părăsească soții și să devină lesbiene: “Doar cu o femeie puteam”
21:32 - Monștri marini gigantici, cu tentacule gigantice de 20 de metri, au fost găsiți pe plajele din Texas
20:54 - Ministrul Marinescu, detalii despre extrădarea lui Horațiu Potra: „Așteptăm o confirmare oficială. O astfel de procedură durează” (VIDEO)
20:50 - Păstrați-vă calmul și păstrați banii cash acasă pentru a vă pregăti pentru viitoarele crize, avertizează experții
20:48 - În România, 11 copii devin zilnic victime ale abuzului sexual. Totuși, autoritățile ezită să introducă în școli materia care ar putea preveni acest fenomen
20:46 - Proiectul a fost depus. Câți lei ar putea să coste apa în aeroporturile din România
20:10 - DIICOT a deschis un dosar penal. Cine este, de fapt, tânărul care a trimis mesaje la şcolile şi spitalele din România, în care ameninţa cu masacre