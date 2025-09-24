Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal (FRF) a aplicat recent sancțiuni financiare în valoare totală de peste 20.000 de lei pentru două dintre cele mai cunoscute cluburi din Superligă: Petrolul Ploiești și Dinamo București. Deciziile au fost luate ca urmare a incidentelor înregistrate la meciurile din etaoa a noua și au stârnit discuții aprinse în rândul suporterilor și al specialiștilor în fotbal.

De ce a fost amendată Petrolul Ploiești

Echipa a primit o amendă totală de 15.000 de lei, împărțită pe mai multe cauze. Pentru comportamentul neadecvat al suporterilor, care au afișat inscripții rasiste, xenofobe sau jignitoare, și au scandat expresii obscene, clubul a fost penalizat cu 5.000 de lei. În plus, introducerea în stadion a băuturilor alcoolice, obiectelor pirotehnice și substanțelor periculoase, folosite pentru a tulbura ordinea publică, a atras o sancțiune suplimentară de 10.000 de lei.

Mai mult, directorul sportiv al clubului, Paul Pintilie, a fost suspendat pentru trei jocuri și a primit o penalitate sportivă de 4.500 de lei, pentru implicarea sa indirectă în gestionarea deficitară a evenimentului, scrie . Această decizie subliniază responsabilitatea clubului pentru asigurarea unui mediu sigur și regulamentar în timpul meciurilor.

Ce a determinat sancțiunile pentru Dinamo București

Clubul Dinamo București a fost vizat de sancțiuni mai mari, însumând 18.750 de lei. Pentru fanii care au afișat mesaje rasiste și scandări obscene, a fost aplicată o amendă de 7.500 de lei, în timp ce incidentele care au implicat băuturi alcoolice, obiecte pirotehnice și substanțe iritante au condus la o penalitate suplimentară de 11.250 de lei.

Comisia de Disciplină a Federației Română de a explicat că sancțiunea a fost impusă și pentru protejarea integrității meciului și a spectatorilor, precum și pentru a preveni escaladarea violenței. Acest lucru reflectă standardele stricte impuse de FRF pentru comportamentul suporterilor și organizarea competițiilor interne.

Ce alte decizii au mai luat autoritățile Federației Române de Fotbal

Pe lângă Petrolul Ploiești și București, Comisia de Disciplină a mai sancționat și alte cluburi și jucători în cadrul aceleiași etape. De exemplu:

AS FC Buzău a fost sancționată cu excluderea echipei din categoria superioară și retrogradarea în liga inferioară pentru neexecutarea unei hotărâri anterioare.

Jucătorii Bic Ovidiu Alexandru (jucător al echipei Universitatea Cluj) și Oancea Gabriel Dorinel (jucător la FC Argeș) au fost suspendați pentru câte un joc fiecare, cu o penalitate sportivă de 740 lei fiecare, ca urmare a eliminărilor din meciurile respective.

Paul Alexandru Iacob (jucător al echipei Oțelul Galați) a primit o sancțiune similară pentru eliminarea dintr-un meci.

Aceste decizii demonstrează atenția continuă a Federației Române de Fotbal asupra respectării regulamentelor de către cluburi și jucători, precum și determinarea de a menține disciplina în competițiile sportive.

Cum reacționează cluburile sancționate

Atât Petrolul Ploiești, cât și Dinamo București și-au exprimat nemulțumirea față de sancțiunile primite, considerându-le disproporționate. Reprezentanții cluburilor au anunțat că vor depune apeluri la Comisia de Apel a Federației Române de Fotbal, sperând ca deciziile să fie revizuite. Această reacție a generat discuții în rândul suporterilor, care și-au exprimat opiniile pe rețelele de socializare, dar și în presă, privind eficiența măsurilor disciplinare.

Ce spune FRF despre politica sa disciplinară?

Federația Română de Fotbal a subliniat că aplicarea sancțiunilor face parte din strategia sa de combatere a comportamentului anti sportiv și de promovare a fair-play-ului. FRF monitorizează atent atât comportamentul suporterilor, cât și modul de organizare a meciurilor, iar încălcarea regulamentelor atrage sancțiuni corespunzătoare.

Aceasta include nu doar amenzile financiare, ci și suspendări ale jucătorilor și ale personalului cluburilor, penalități sportive și, în cazuri extreme, retrogradări sau puncte deduse. În acest fel, federația urmărește crearea unui mediu sigur și civilizat, atât pentru participanți, cât și pentru spectatori.