Daniel Pancu ar fi noul antrenor secund de la echipa națională. Rapidistul ar fi ajuns la un acord cu FRF

Federația Română de Fotbal s-ar fi înțeles cu Daniel Pancu pentru postul de antrenor secund, astfel că fostul internațional ar urma să devină mâna dreaptă a noului selecționer, Edi Iordănescu, potrivit Playsport.ro.

Mihai Pintilii fusese prima opțiune, însă nu are nici măcar licența B, astfel că s-a renunțat la această variantă și va rămâne la FCSB.

Fostul internațional Daniel Pancu ar fi noul antrenor secund de la echipa națională

Pentru ca mutarea să se concretizeze, mai rămâne de semnat doar contractul între cele două părți.

La ora actuală, echipa noului selecționer ar arăta în felul următor: Daniel Pancu – secund; Florin Constantinovici – secund; Leontin Toader – antrenor portari; Michelle Iannucci – analist video; Alexandru Radu – analist video.

Daniel Pancu are licența A și urmează cursurile pentru licența Pro. Fostul internațional a fost antrenor principal la Rapid, cu care promova din Liga 3 în Liga 2, și a mai pregătit-o și pe Poli Iași, acolo unde a rezistat doar 19 etape.

Vara trecută ar fi fost la un pas să îl înlocuiască pe Adrian Mutu la cârma selecționatei de tineret, însă în cele din urmă a fost preferată varianta Florin Bratu.

Daniel Pancu are 44 de ani și a adunat 27 de selecții la echipa națională, pentru care a marcat nouă goluri.

Pe lista scurtă a lui Edi Iordănescu mai erau Adrian Iencsi și Ionuț Badea.

Edi Iordănescu speră să califice România la EURO 2024

Edi Iordănescu a fost prezentat oficial pe 25 ianuarie. El vine să preia cârma naționalei la 43 de ani, vârsta pe care o avea și tatăl său, fostul mare selecționer Anghel Iordănescu, când a fost instalat în premieră pe banca primei reprezentative.

„Vreau sa va multumesc frumos pentru toate mesajele trimise de felicitare si incurajare. Va promit ca o sa le parcurg pe absolut toate, in perioada urmatoare. Nu promit insa sa reusesc sa va si raspund tuturor, dar sunt sigur ca intelegeti motivele. Pot insa sa va promit ca o sa dau tot ce am mai bun pentru echipa nationala si la final sa dea Dumnezeau sa mergem impreuna in Germania pentru turneul final. Va garantez ca toate deciziile tehnice imi vor apartine in exclusivitate, asa cum a fost in toate colaborarile mele trecute si imi voi asuma total responsabilitatea rezultatelor. Nu am stat pe ganduri, am venit cu convingere, cu determinare, nu am ezitat niciun moment, am spus un Da puternic pentru echipa nationala si am incredere mare in munca pe care o putem face impreuna cu stafful,echipa si toti cei implicati in proiect. Uniti pentru Romania !!”, a mai declarat Edi Iordănescu după ce a devenit selecționerul naționalei.