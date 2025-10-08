B1 Inregistrari!
Modelele BYD la Salonul Auto București. Producătorul chinez propune SEAL 5 DM-i şi SEAL 6 DM-i

Adrian Teampău
08 oct. 2025, 22:44
Modelele BYD la Salonul Auto București. Producătorul chinez propune SEAL 5 DM-i şi SEAL 6 DM-i
BYD
Cuprins
  1. Producătorul chinez BYD, prezent la SAB
  2. Caracteristicile modelului SEAL 5 DM-i
  3. SEAL 6 DM-i propus de producătorul chinez BYD

Producătorul chinez BYD, de autovehicule, a prezentat cele mai noi modele din portofoliul spu local, în cadrul Salonului Auto București.

Producătorul chinez BYD, prezent la SAB

Grupul auto a prezentat în cadrul Salonului Auto Bucureşti cele mai noi modele din portofoliul local. Este vorba despre SEAL 5 DM-i şi SEAL 6 DM-i, două vehicule plug-in hybrid ce marchează, susține producătorul chinez BYD, o nouă etapă în evoluţia mobilităţii sustenabile.

„Observăm un interes tot mai crescut din partea clienţilor, atât la nivel european, dar şi în România, pentru modelele PHEV, care oferă experienţa condusului electric, eliminând în acelaşi timp orice grijă legată de autonomie”, a declarat Daniela Matei, Regional Marketing expert BYD.

Potrivit unui comunicat de presă, ambele modele utilizează tehnologia revoluţionară BYD Super DM, o arhitectură hibridă avansată bazată pe propulsie electrică. Noile platforme propuse de producătorul chinez BYD integrează motorul hibrid de înaltă eficienţă Xiaoyun, sistemul electric hibrid (EHS) cu prioritizare inteligentă a propulsiei electrice şi bateria Blade.

„Sunt sigură că Seal 5 DM-I şi Seal 6 DM-i au potenţialul de a schimba modul în care privim mobilitatea, oferind eficienţă şi libertate de mişcare, indiferent de distanţă. Dincolo de experienţa de condus silenţioasă, similară unui model complet electric, confortul premium se îmbină firesc cu inovaţia la interiorul celor două modele”, a mai spus Daniela Matei.

BYD SEAL 5 DM-i Sursa foto: BYD

Caracteristicile modelului SEAL 5 DM-i

Producătorul chinez BYD susține că cele două modele plug-in hybrid SEAL 5 DM-i şi SEAL 6 DM-i oferă o experienţă de condus similară celei pe care o oferă un autovehicul 100% electric, concomitent cu avantajele unei autonomii extinse şi ale unui consum redus.

Potrivit comunicatului, BYD SEAL 5 DM-i redefineşte segmentul sedanurilor plug-in hybrid la nivel european. Modelul îmbină un design eficient şi sofisticat cu un interior spaţios, dar și cu cea mai nouă tehnologie Super DM Hybrid. Mașina are o autonomie de până la 1.050 km (WLTP) şi un consum ponderat de doar 1,7 l/100 km.

Astfel, SEAL 5 DM-i, modelul propus de producătorul chinez BYD are performanțe de top şi costuri de utilizare reduse. Mașina ajunge la o viteză de 100 km/h în doar 7,5 secunde, oferind în acelaşi timp o autonomie electrică de până la 100 km. Este ideală pentru deplasările urbane și asigură confort optim pentru cinci pasageri adulţi. Portbagajul are 508 litri, oferind un spaţiu generos pentru bagaje.

La interior, diferența este dată de scaunele din piele vegană, un ecran tactil rotativ de 12,8 inci, conectivitate completă Apple CarPlay şi Android Auto, şi un nivel ridicat de echipamente standard. Versiunea de bază SEAL 5 DM-i Comfort porneşte de la 29,900 EUR (TVA Inclus).

Modelul BYD SEAL 6 DM-i Sursa foto: BYD

SEAL 6 DM-i propus de producătorul chinez BYD

Al doilea model lansat de BYD, SEAL 6 DM-i, va fi disponibil în versiunile plug-in hybrid 138CP şi 212CP, precum şi în două configuraţii de caroserie – sedan şi Touring (break).

Bazat pe sistemul BYD Super Hybrid DM (Dual Mode), modelul propus de producătorul chinez BYD oferă o autonomie electrică în mod urban de până la 140 km (WLTP) şi o autonomie totală de până la 1.505 km, cu un consum mediu de 1,5 l/100 km. Mașina atinge o viteză de 100 km/h în sub 9 secunde, la o viteză maximă de 180 km/h și funcția Vehicle to Load (V2L).

Versiunea de bază SEAL 6 DM-i Boost porneşte de la 36,490 EUR (TVA Inclus).

Fiecare versiune a celor două modele beneficiază în mod standard de o garanţie de şase ani acordată de producătorul chinez BYD şi o acoperire de opt ani pentru sistemul de transmisie şi baterie.

