Alertă cu bombă în trenul București – Kiev. Ce a descoperit Poliția de Frontieră

Alertă cu bombă în trenul București – Kiev. Ce a descoperit Poliția de Frontieră

Adrian Teampău
13 dec. 2025, 23:10
Sursa foto: CFR Călători / Facebook
Alertă cu bombă în trenul „Prietenia” care asigură legătura pe ruta Bucureşti-Kiev. Garnitura a fost oprită, la ieșirea din Republica Moldova, pentru verificări.

Trenul Prietenia tocmai tranzitase teritoriul Republicii Moldova şi urma să intre pe teritoriul Ucrainei când a sunat alarma. Poliția de Frontieră din Republica Moldova a intervenit după ce a primit o alertă cu bombă. Autoritățile de la Chișinău au primit informații privind posibila minare a trenului internațional, relatează newsmaker.md.

Potrivit autorităților moldovene, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Poliţia de Frontieră Otaci. Polițiștii au intervenit în urma unei informaţii primită prin Centrul Regional de Coordonare Nord. Imediat au fost mobilizate mai multe echipaje, iar specialiștii geniști au intervenit la fața locului.

Autoritățile au desfășurat verificări, conform procedurilor legale, în vederea asigurării siguranței pasagerilor. personalului feroviar și a infrastructurii.

Poliţia de Frontieră din Republica Moldova a anunțat că la data de 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO”. Alerta de bombă a fost emisă la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații anonime.

„Potrivit datelor preliminare, la ora 12:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, însoțitorul de bord al garniturii de tren de pe ruta București – Kiev a fost informat de către serviciul de dispecerat al CFM, stația Vălcineț, despre o alertă transmisă anterior”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră din Moldova.

Potrivit sursei citate șeful de tren a fost notificat de reprezentanții Căilor Ferate din Ucraina. Acestea au primit un apel telefonic de la o persoană necunoscută care a vorbit despre „o minare” a garniturii.

„Conform acesteia, șeful de tren a fost notificat de Ukrzaliznytsia (Căile Ferate Ucrainene) că o persoană de gen masculin a apelat linia verde, comunicând despre o presupusă minare a trenului nr. 100, compus din 4 vagoane, care se afla la acel moment în PTF Vălcineț, la ieșire din Republica Moldova”, se arată în comunicatul Poliţiei de Frontieră.

Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova a revenit, ulterior, cu un alt mesaj, după verificările efectuate. Oficialii moldoveni au afirmat că verificările de la fața locului nu au confirmat existența unui dispozitiv exploziv.

„Alarma s-a dovedit a fi falsă”, precizează Poliţia de Frontieră.

Trenul direct care leagă Bucureștiul de Kiev a început să circule din data de 10 octombrie 2025, după o pauză de trei ani. Această legătură a fost întreruptă din cauza războiului din Ucraina. Trenul circulă pe ruta Kiev – Vinnița – Jmerinka – Mohiliv-Podilski (Moghilău, la frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova) – Vălcineț – Ungheni – Iași – București.

